העצרת הממלכתית ביד ושם ליום הזיכרון לשואה ולגבורה הוקלטה השנה מראש בשל המצב הביטחוני. נשיא המדינה הרצוג: "משפחה יכולה להתווכח, אך אסור לה להיקרע; לא קמנו מאש המשרפות כדי להישרף באש המריבה"
13 באפריל 2026 | חדשות | 4 דק׳
ראש הממשלה: "הבטחתי שלא תהיה שואה נוספת. השנה מימשנו את ההבטחה הזו"
העצרת הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה החלה הערב ביד ושם שבירושלים.
הטקס, שהוקלט מראש בשל המצב הביטחוני, כולל נאומים של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא המדינה, יצחק הרצוג. מחר בשעה 10:00 בבוקר תישמע ברחבי הארץ צפירה בת שתי דקות.
