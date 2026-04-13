כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקאן פידאן התייחס בריאיון למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאשים: "תמיד יש גורם ישראלי; צריך להביא בחשבון את המשחק המשבש של ישראל"

דורון פסקין | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר החוץ הטורקי: "אחרי איראן נתניהו יחפש להכריז על טורקיה כאויב החדש"

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, התייחס היום בריאיון לסוכנות הידיעות הרשמית אנאדולו למגעים בין ארה"ב לאיראן ותקף את ישראל.

לדבריו, "שני הצדדים כנים לגבי הפסקת האש ומבינים את הצורך בה". הוא ציין כי "עמדות הפתיחה תמיד קצת מקסימליסטיות", אך אפשר להתקדם "בתמיכת המתווכים" כל עוד יש רצון אמיתי לשמור על הפסקת האש.

לצד זאת, הוא האשים כי "תמיד יש גורם ישראלי" ו"צריך תמיד להביא בחשבון את המשחק המשבש של ישראל".

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן | צילום מסך מתוך הריאיון

שתפו: