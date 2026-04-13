בית המשפט העליון קבע פה אחד כי צה"ל מחויב לפתוח את כל התפקידים לנשים, פרט לתפקיד שלא מאפשר זאת "בשל מהותו ואופיו". עוד הוחלט על הוצאת צו הקובע פתיחת התנסות לנשים בחיל השריון החל מנובמבר 2026
בג"ץ פסק: על צה"ל מוטלת חובה חוקית לקיים שוויון הזדמנויות לנשים בתפקידי לחימה
בג"ץ פסק הערב פה אחד כי על צה"ל מוטלת החובה החוקית לקיים שוויון הזדמנויות בין המינים בשיבוץ לתפקידי לחימה.
לפי בג"ץ, "נקודת המוצא היא אפוא פתיחה של כלל התפקידים לנשים", אלא אם "הדבר 'מתחייב ממהותו ומאופיו של התפקיד'". במקרה כזה, על הצבא יהיה לבסס את ההחלטה.
עוד נכתב כי "הדברים נכונים בכל עת, אך הם יפים ביתר שאת בימים אלה, שעה שהמדינה מצויה במלחמה ארורה, ארוכה, קשה עד מאוד; ובהינתן הצורך הביטחוני הדוחק, והמחסור החמור בלוחמים, על השלכותיו הרבות והקשות.
