בג"ץ פסק: על צה"ל מוטלת חובה חוקית לקיים שוויון הזדמנויות לנשים בתפקידי לחימה

בג"ץ פסק הערב פה אחד כי על צה"ל מוטלת החובה החוקית לקיים שוויון הזדמנויות בין המינים בשיבוץ לתפקידי לחימה.

לפי בג"ץ, "נקודת המוצא היא אפוא פתיחה של כלל התפקידים לנשים", אלא אם "הדבר 'מתחייב ממהותו ומאופיו של התפקיד'". במקרה כזה, על הצבא יהיה לבסס את ההחלטה.