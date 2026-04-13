גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי המבוי הסתום במשא ומתן בין איראן לארה"ב עלול לדחוף את טהראן לנסות לטרפד את המגעים בין ישראל ללבנון ואולי אף להניע את חיזבאללה לפעול להגביר את הכאוס הפנימי
יוני בן מנחם | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
השיחות בין ישראל ללבנון צפויות להתחיל מחר; המתיחות בתוך לבנון גוברת
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי לבנון ניצבת כיום בפני אחת התקופות המורכבות בתולדותיה, כשהיא לכודה בין המשך התקיפות הישראליות לבין מתחים פוליטיים ועדתיים גוברים מבית.
המצב בשטח מתאפיין בהרס נרחב בדרום המדינה וברובע א-דאחיה בביירות, לצד חוסר ודאות מדיני שמקשה על גיבוש אסטרטגיה לאומית ברורה. במקביל, החרפת השיח הפוליטי, ובעיקר הקו התקיף של חיזבאללה כלפי יריביו ובראשם ראש הממשלה, נוואף סלאם, מעמיקה עוד יותר את השסעים הפנימיים.
מן העבר השני, גם יריביו של הארגון בלבנון תורמים להסלמה, כאשר חלקם תולים תקוות בהתערבות חיצונית ישראלית שתשנה את מאזן הכוחות במדינה. מציאות זו יוצרת קרקע נפיצה, שעלולה להידרדר במהירות לעימות פנימי רחב.
