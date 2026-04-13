מפלגת טיסא בראשות פטר מאגיאר הובילה מהפך דרמטי עם רוב של שני שלישים בפרלמנט, מה שיאפשר לו, על פי הערכות, לנסות לשנות את המבנה הממסדי שבנה אורבן. נשיאת הנציבות האירופי: "הונגריה בחרה באירופה"
דורון פסקין | 13 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
מהפך בהונגריה: אחרי 16 שנה – ויקטור אורבן הודח מהשלטון
הונגריה התעוררה הבוקר למציאות פוליטית חדשה. לאחר ספירת כ-99% מהקולות, התברר כי מפלגת טיסא (TISZA), בראשות פטר מאגיאר, רשמה ניצחון בבחירות לפרלמנט.
בכך הדיחה המפלגה את מפלגת פידס של ויקטור אורבן, לאחר 16 שנות שלטון רצופות, ואף הבטיחה לעצמה רוב של שני שלישים בבית הנבחרים.
על פי התוצאות הכמעט-סופיות, טיסא זכתה ב-53.07% מהקולות, בעוד שפידס הידרדרה ל-38.43%. מפלגת הימין העמוק Mi Hazánk קיבלה 5.83%. בחלוקת המושבים תחזיק טיסא ב-138 מושבים מתוך 199, פידס ב-55, ו-Mi Hazánk בשישה מושבים בלבד. ראש הממשלה היוצא, ויקטור אורבן, הכיר בהפסדו, ובמהלך הלילה התקשר למאגיאר כדי לברך אותו על ניצחונו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו