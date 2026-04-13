טראמפ: "ארה"ב תחסום ספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם". עם פתיחת המסחר, מחירי הנפט הגיבו בעלייה

צוות מגזין אפוק | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב תחל במצור ימי על איראן בשעה 17:00

פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) הודיע הלילה כי צבא ארה"ב יחל ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת לנמלים איראניים והיוצאת מהם בהתאם להכרזת הנשיא, דונלד טראמפ. לפי ההודעה, המצור אמור להתחיל בשעה 17:00 שעון ישראל.

בהודעה נמסר כי המצור ייאכף "באופן בלתי מוטה כלפי כלי שיט מכל המדינות הנכנסים לנמלים איראניים או יוצאים מהם ומאזורי החוף של איראן, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן. כוחות CENTCOM לא יפגעו בחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז אל נמלים שאינם איראניים ומאלה".

טראמפ עצמו כתב הבוקר ב-Truth Social על תחילת המצור הצפוי בשעה 17:00: "ארה"ב תחסום ספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם".

כלי שיט במצרי הורמוז, 25 ביוני 2025 | צילום: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ
על רקע הפערים בשיחות המשא ומתן והודעתו של טראמפ בנוגע להורמוז – הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שאיראן תחליט לחדש את התקיפות בעקבות המצור האמריקני על הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע כי המצור יחול על "כל כלי שיט המנסים להיכנס אל מצר הורמוז או לצאת ממנו". לדבריו, "איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך". בנוגע לשיחות המשא ומתן אמר: "יש רק דבר אחד שחשוב – איראן אינה מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות"

ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, ראש מפלגת טיסא, פטר מאגיאר
הונגריה תכריע היום – אורבן ומאגיאר ראש בראש

דורון פסקין

הקרב הצמוד ביותר זה שנים יוכרע בבחירות שמתקיימות היום. שורה של סקרים שפורסמו לאחרונה הראו יתרון ברור למאגיאר. למרות שנתונים ראשוניים צפויים להתחיל לזרום כבר הלילה, יתכן שיחלוף זמן עד להכרעה הרשמית

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קליבאף, 15 ביוני 2024
קאליבף: "הצד האמריקני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה"

דורון פסקין

יו"ר הפרלמנט האיראני התייחס לשיחות אתמול בפקיסטן: "לא נעצור לרגע מלנסות לחזק את הישגי 40 ימי ההגנה הלאומית של האיראנים"

דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי, 28 באוקטובר 2024
טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח

דורון פסקין

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הושגו הבנות בכמה סוגיות, אולם המחלוקות נותרו עמוקות בעיקר סביב שניים-שלושה נושאים מהותיים, ובהם המצב במצרי הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 20 בינואר 2025
המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תנסה להאריך את המשא ומתן מתוך הבנה שככל שיחלוף זמן – טראמפ יתקשה לחזור ללחימה. בשלב זה, הפערים בין הצדדים גדולים

