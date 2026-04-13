טראמפ: "ארה"ב תחסום ספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם". עם פתיחת המסחר, מחירי הנפט הגיבו בעלייה
צוות מגזין אפוק | 13 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב תחל במצור ימי על איראן בשעה 17:00
פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) הודיע הלילה כי צבא ארה"ב יחל ליישם מצור על כל התנועה הימית הנכנסת לנמלים איראניים והיוצאת מהם בהתאם להכרזת הנשיא, דונלד טראמפ. לפי ההודעה, המצור אמור להתחיל בשעה 17:00 שעון ישראל.
בהודעה נמסר כי המצור ייאכף "באופן בלתי מוטה כלפי כלי שיט מכל המדינות הנכנסים לנמלים איראניים או יוצאים מהם ומאזורי החוף של איראן, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן. כוחות CENTCOM לא יפגעו בחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז אל נמלים שאינם איראניים ומאלה".
טראמפ עצמו כתב הבוקר ב-Truth Social על תחילת המצור הצפוי בשעה 17:00: "ארה"ב תחסום ספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם".
