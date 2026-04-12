גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שאיראן תחליט לחדש את התקיפות בעקבות המצור האמריקני על הורמוז

יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

על רקע הפערים בשיחות המשא ומתן והודעתו של טראמפ בנוגע להורמוז – הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

לאחר הצהרתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי ארה"ב תטיל מצור על מצר הורמוז, בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות אפשריות בעקבות המהלך.

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל קיימת היערכות לאפשרות שאיראן תחליט לחדש את הירי לעבר ישראל ברגע שארה"ב תתחיל לאכוף את המצור על המצר.

לדבריהם, הערב צפוי להתכנס הקבינט המצומצם, על רקע הפערים בשיחות שהתקיימו בפקיסטן ובעקבות הכרזתו של טראמפ על המצור.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום מסך

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע כי המצור יחול על "כל כלי שיט המנסים להיכנס אל מצר הורמוז או לצאת ממנו". לדבריו, "איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך". בנוגע לשיחות המשא ומתן אמר: "יש רק דבר אחד שחשוב – איראן אינה מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות"

ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, ראש מפלגת טיסא, פטר מאגיאר
הונגריה תכריע היום – אורבן ומאגיאר ראש בראש

דורון פסקין

הקרב הצמוד ביותר זה שנים יוכרע בבחירות שמתקיימות היום. שורה של סקרים שפורסמו לאחרונה הראו יתרון ברור למאגיאר. למרות שנתונים ראשוניים צפויים להתחיל לזרום כבר הלילה, יתכן שיחלוף זמן עד להכרעה הרשמית

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קליבאף, 15 ביוני 2024
קאליבף: "הצד האמריקני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה"

דורון פסקין

יו"ר הפרלמנט האיראני התייחס לשיחות אתמול בפקיסטן: "לא נעצור לרגע מלנסות לחזק את הישגי 40 ימי ההגנה הלאומית של האיראנים"

דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי, 28 באוקטובר 2024
טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח

דורון פסקין

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הושגו הבנות בכמה סוגיות, אולם המחלוקות נותרו עמוקות בעיקר סביב שניים-שלושה נושאים מהותיים, ובהם המצב במצרי הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 20 בינואר 2025
המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תנסה להאריך את המשא ומתן מתוך הבנה שככל שיחלוף זמן – טראמפ יתקשה לחזור ללחימה. בשלב זה, הפערים בין הצדדים גדולים

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושניר, במסיבת עיתונאים לאחר סבב המשא ומתן באיראן, 12 באפריל 2026
ואנס: "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב"

אורן שלום

סגן נשיא ארה"ב אמר לאחר סיום השיחות בפקיסטן: "הבהרנו באופן חד משמעי מהם הקווים האדומים שלנו; הם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו". דובר משרד החוץ האיראני טען כי לשיחות נוספו מורכבויות שונות, ולכן "זה טבעי שלא יגיעו להסכם בתוך 24 שעות"

