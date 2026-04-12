גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שאיראן תחליט לחדש את התקיפות בעקבות המצור האמריקני על הורמוז
יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
על רקע הפערים בשיחות המשא ומתן והודעתו של טראמפ בנוגע להורמוז – הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב
לאחר הצהרתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי ארה"ב תטיל מצור על מצר הורמוז, בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות אפשריות בעקבות המהלך.
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל קיימת היערכות לאפשרות שאיראן תחליט לחדש את הירי לעבר ישראל ברגע שארה"ב תתחיל לאכוף את המצור על המצר.
לדבריהם, הערב צפוי להתכנס הקבינט המצומצם, על רקע הפערים בשיחות שהתקיימו בפקיסטן ובעקבות הכרזתו של טראמפ על המצור.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו