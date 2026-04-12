על רקע הפערים בשיחות המשא ומתן והודעתו של טראמפ בנוגע להורמוז – הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

לאחר הצהרתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כי ארה"ב תטיל מצור על מצר הורמוז, בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות אפשריות בעקבות המהלך.

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל קיימת היערכות לאפשרות שאיראן תחליט לחדש את הירי לעבר ישראל ברגע שארה"ב תתחיל לאכוף את המצור על המצר.