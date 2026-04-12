טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכריז היום כי ארה"ב תטיל מצור ימי על מצר הורמוז. את הדברים מסר בשני פוסטים סמוכים שפרסם ב-Truth Social, בהם התייחס לפגישות אתמול ולמצב במשא ומתן.

"איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך. הדבר גרם לחרדה, לעקירה ולכאב לאנשים רבים ולמדינות רבות ברחבי העולם. הם אומרים שהניחו מוקשים במים, אף על פי שכל חיל הים שלהם, ורוב 'מניחי המוקשים' שלהם, הושמדו לחלוטין", כתב טראמפ.