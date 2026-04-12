כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב הודיע כי המצור יחול על "כל כלי שיט המנסים להיכנס אל מצר הורמוז או לצאת ממנו". לדבריו, "איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך". בנוגע לשיחות המשא ומתן אמר: "יש רק דבר אחד שחשוב – איראן אינה מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות"

אורן שלום | 12 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ הכריז על מצור ימי על מצר הורמוז

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכריז היום כי ארה"ב תטיל מצור ימי על מצר הורמוז. את הדברים מסר בשני פוסטים סמוכים שפרסם ב-Truth Social, בהם התייחס לפגישות אתמול ולמצב במשא ומתן.

"איראן הבטיחה לפתוח את מצר הורמוז, וביודעין לא עמדה בכך. הדבר גרם לחרדה, לעקירה ולכאב לאנשים רבים ולמדינות רבות ברחבי העולם. הם אומרים שהניחו מוקשים במים, אף על פי שכל חיל הים שלהם, ורוב 'מניחי המוקשים' שלהם, הושמדו לחלוטין", כתב טראמפ.

לדבריו, "יתכן שאכן עשו זאת, אבל איזה בעל אונייה ירצה לקחת את הסיכון? יש כאן חרפה גדולה ופגיעה קבועה במוניטין של איראן, ושל מה שנותר מ'מנהיגיה', אך אנחנו כבר מעבר לכל זה. כפי שהבטיחו, מוטב שיתחילו בתהליך של פתיחת נתיב המים הבין-לאומי הזה, ומהר! הם מפרים כל חוק אפשרי".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

שתפו: