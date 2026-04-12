הקרב הצמוד ביותר זה שנים יוכרע בבחירות שמתקיימות היום. שורה של סקרים שפורסמו לאחרונה הראו יתרון ברור למאגיאר. למרות שנתונים ראשוניים צפויים להתחיל לזרום כבר הלילה, יתכן שיחלוף זמן עד להכרעה הרשמית
דורון פסקין | 12 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
הונגריה תכריע היום – אורבן ומאגיאר ראש בראש
הבוקר נפתחו 10,047 קלפיות ברחבי הונגריה, ביום בחירות לפרלמנט שנחשב לרגיש ולדרמטי ביותר במדינה זה שנים.
ההצבעה צפויה להימשך עד השעה 20:00, שעון ישראל. בתוך הונגריה רשומים כ-7.5 מיליון בעלי זכות בחירה. במקביל נפתחה ההצבעה ב-149 נציגויות ברחבי העולם עבור כ-90 אלף מצביעים, ועוד כחצי מיליון אזרחים ללא כתובת קבועה בהונגריה רשאים להצביע בדואר, מה שמעלה את מספר המצביעים הכולל ליותר מ-8 מיליון.
זהו יום בחירות שונה מקודמיו לא רק בשל האפשרות ששלטון אורבן יוחלף לראשונה מזה שנים, אלא גם בשל מפת ההצבעה. לפי נתוני לשכת הבחירות הלאומית וניתוחים שפורסמו בתקשורת המקומית, נרשמה עלייה משמעותית במספר המצביעים ה"ניידים" – אזרחים שמצביעים מחוץ למקום מגוריהם הקבוע או מחוץ למדינה. המשמעות היא שבעוד מאגר הבוחרים הכולל הצטמצם מעט מאז 2022, דווקא הקולות במחוזות הצמודים עשויים להכריע את התוצאה.
