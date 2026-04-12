כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

יו"ר הפרלמנט האיראני התייחס לשיחות אתמול בפקיסטן: "לא נעצור לרגע מלנסות לחזק את הישגי 40 ימי ההגנה הלאומית של האיראנים"

דורון פסקין | 12 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

קאליבף: "הצד האמריקני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קליבאף, שעמד בראש המשלחת למשא ומתן עם ארה"ב בפקיסטן, הגיב היום לראשונה ב-X לאחר סיום השיחות הלילה ללא תוצאות.

"לפני המשא ומתן, הדגשתי שיש לנו את הרצון הטוב הדרוש, אך עקב ניסיון שתי המלחמות הקודמות, איננו בוטחים בצד השני", הוא כתב.

לדבריו, "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו יוזמות צופות פני עתיד, אך הצד השני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה. ארה"ב הבינה את ההיגיון והעקרונות שלנו, ועכשיו הגיע הזמן שתחליט האם היא יכולה לזכות באמון שלנו או לא.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קליבאף, 15 ביוני 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

טהראן: הערוץ הדיפלומטי יישאר פתוח

דובר משרד החוץ האיראני אמר כי הושגו הבנות בכמה סוגיות, אולם המחלוקות נותרו עמוקות בעיקר סביב שניים-שלושה נושאים מהותיים, ובהם המצב במצרי הורמוז

המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תנסה להאריך את המשא ומתן מתוך הבנה שככל שיחלוף זמן – טראמפ יתקשה לחזור ללחימה. בשלב זה, הפערים בין הצדדים גדולים

ואנס: "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב"

סגן נשיא ארה"ב אמר לאחר סיום השיחות בפקיסטן: "הבהרנו באופן חד משמעי מהם הקווים האדומים שלנו; הם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו". דובר משרד החוץ האיראני טען כי לשיחות נוספו מורכבויות שונות, ולכן "זה טבעי שלא יגיעו להסכם בתוך 24 שעות"

לאחר הפגנות של תומכיהם בסוף השבוע – חיזבאללה ואמל קוראים לעצור את המחאות

במהלך סוף השבוע מחו מפגינים בביירות מול משרדי ממשלה וחסמו צירים מרכזיים, על רקע התקיפות הישראליות וההחלטה לפתוח בשיחות עם ישראל. ראש הממשלה, נוואף סלאם הודיע כי הוא דוחה את ביקורו שתוכנן לשבוע הקרוב בארה"ב בשל המצב

ראש הממשלה: "לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון מספר פעמים להתחיל בשיחות שלום ישירות"

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך

טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי

שתפו: