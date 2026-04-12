יו"ר הפרלמנט האיראני התייחס לשיחות אתמול בפקיסטן: "לא נעצור לרגע מלנסות לחזק את הישגי 40 ימי ההגנה הלאומית של האיראנים"
דורון פסקין | 12 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
קאליבף: "הצד האמריקני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה"
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קליבאף, שעמד בראש המשלחת למשא ומתן עם ארה"ב בפקיסטן, הגיב היום לראשונה ב-X לאחר סיום השיחות הלילה ללא תוצאות.
"לפני המשא ומתן, הדגשתי שיש לנו את הרצון הטוב הדרוש, אך עקב ניסיון שתי המלחמות הקודמות, איננו בוטחים בצד השני", הוא כתב.
לדבריו, "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו יוזמות צופות פני עתיד, אך הצד השני לא הצליח בסופו של דבר לזכות באמון המשלחת האיראנית בסבב המשא ומתן הזה. ארה"ב הבינה את ההיגיון והעקרונות שלנו, ועכשיו הגיע הזמן שתחליט האם היא יכולה לזכות באמון שלנו או לא.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו