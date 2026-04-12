המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?

עם סיום יום שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן פרסמה ממשלת איראן בחשבון ה-X שלה הודעה בה נמסר כי "צוותים טכניים משני הצדדים מחליפים כעת טיוטות, והמשא ומתן יימשך למרות כמה חילוקי דעות שנותרו".

עוד קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי סוגיית מצר הורמוז היא אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות, וכי איראן מתעקשת לשמר את הישגיה הצבאיים.