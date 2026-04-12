גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תנסה להאריך את המשא ומתן מתוך הבנה שככל שיחלוף זמן – טראמפ יתקשה לחזור ללחימה. בשלב זה, הפערים בין הצדדים גדולים

יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?

עם סיום יום שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן פרסמה ממשלת איראן בחשבון ה-X שלה הודעה בה נמסר כי "צוותים טכניים משני הצדדים מחליפים כעת טיוטות, והמשא ומתן יימשך למרות כמה חילוקי דעות שנותרו".

עוד קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי סוגיית מצר הורמוז היא אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות, וכי איראן מתעקשת לשמר את הישגיה הצבאיים.

העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" דיווח אמש כי ארה"ב ואיראן נקלעו למבוי סתום במשא ומתן, בעיקר בשל המחלוקות סביב מצר הורמוז. מקורות המעורים בפרטי השיחות אמרו לעיתון כי איראן מתעקשת לשמור על שליטה במצר ומסרבת להצעות לשליטה משותפת.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 20 בינואר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 20 בינואר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, והשליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושניר, במסיבת עיתונאים לאחר סבב המשא ומתן באיראן, 12 באפריל 2026
ואנס: "החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם, ואני חושב שאלה חדשות רעות הרבה יותר עבור איראן מאשר עבור ארה"ב"

אורן שלום

סגן נשיא ארה"ב אמר לאחר סיום השיחות בפקיסטן: "הבהרנו באופן חד משמעי מהם הקווים האדומים שלנו; הם בחרו שלא לקבל את התנאים שלנו". דובר משרד החוץ האיראני טען כי לשיחות נוספו מורכבויות שונות, ולכן "זה טבעי שלא יגיעו להסכם בתוך 24 שעות"

הפגנה של תומכי תנועת אמל וחיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026
לאחר הפגנות של תומכיהם בסוף השבוע – חיזבאללה ואמל קוראים לעצור את המחאות

דורון פסקין

במהלך סוף השבוע מחו מפגינים בביירות מול משרדי ממשלה וחסמו צירים מרכזיים, על רקע התקיפות הישראליות וההחלטה לפתוח בשיחות עם ישראל. ראש הממשלה, נוואף סלאם הודיע כי הוא דוחה את ביקורו שתוכנן לשבוע הקרוב בארה"ב בשל המצב

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון מספר פעמים להתחיל בשיחות שלום ישירות"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, מפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, ושר החוץ הפקיסטני, אסחאק דר, 11 באפריל 2026
השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך

דורון פסקין

טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי

נשיא לבנון ג'וזף עאון
נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף
המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

דורון פסקין

המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"

