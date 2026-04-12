גורמים בכירים בישראל מעריכים כי איראן תנסה להאריך את המשא ומתן מתוך הבנה שככל שיחלוף זמן – טראמפ יתקשה לחזור ללחימה. בשלב זה, הפערים בין הצדדים גדולים
יוני בן מנחם | 12 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן – האם הפסקת האש תקרוס?
עם סיום יום שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן פרסמה ממשלת איראן בחשבון ה-X שלה הודעה בה נמסר כי "צוותים טכניים משני הצדדים מחליפים כעת טיוטות, והמשא ומתן יימשך למרות כמה חילוקי דעות שנותרו".
עוד קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" כי סוגיית מצר הורמוז היא אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות, וכי איראן מתעקשת לשמר את הישגיה הצבאיים.
העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" דיווח אמש כי ארה"ב ואיראן נקלעו למבוי סתום במשא ומתן, בעיקר בשל המחלוקות סביב מצר הורמוז. מקורות המעורים בפרטי השיחות אמרו לעיתון כי איראן מתעקשת לשמור על שליטה במצר ומסרבת להצעות לשליטה משותפת.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו