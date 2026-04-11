במהלך סוף השבוע מחו מפגינים בביירות מול משרדי ממשלה וחסמו צירים מרכזיים, על רקע התקיפות הישראליות וההחלטה לפתוח בשיחות עם ישראל. ראש הממשלה, נוואף סלאם הודיע כי הוא דוחה את ביקורו שתוכנן לשבוע הקרוב בארה"ב בשל המצב

דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

לאחר הפגנות של תומכיהם בסוף השבוע – חיזבאללה ואמל קוראים לעצור את המחאות

בסוף השבוע יצאו מפגינים שיעים תומכי תנועת אמל וחיזבאללה לרחובות ביירות, במחאה על החלטת ממשלת לבנון לקיים משא ומתן ישיר עם ישראל בוושינגטון, וכן על המשך התקיפות הישראליות. בין היתר, המפגינים מחו מול משרדי הממשלה וחסמו כבישים מרכזיים בבירה.

היום פרסמו חיזבאללה ואמל הצהרה הקוראת לתומכיהם לעצור לעת עתה את ההפגנות במדינה. בהצהרה משותפת שפורסמה בכלי תקשורת בלבנון, ובהם רשת אל-מנאר המזוהה עם חיזבאללה, נמסר כי הקריאה באה "כהוקרה על סבלנותם של העקורים ואחינו המארחים בבירה ובשאר האזורים, תוך הבעת גאווה בעמידתם האיתנה של לוחמי ההתנגדות בעימותים בכפרי הגבול, ומתוך כבוד לרגשותיהם ולרצונם העז של האזרחים להביע את עמדתם בנושאים שעל סדר היום".

עוד נטען בהודעה כי ההחלטה התקבלה "מתוך דאגה ליציבות, להגנה על שלום האזרחים, ומתוך רצון להימנע מהידרדרות לכל פילוג שבו חפץ האויב הישראלי".

הפגנה של תומכי תנועת אמל וחיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026

הפגנה של תומכי תנועת אמל וחיזבאללה בביירות, 11 באפריל 2026 | צילום: Ibrahim AMRO / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון מספר פעמים להתחיל בשיחות שלום ישירות"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, מפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, ושר החוץ הפקיסטני, אסחאק דר, 11 באפריל 2026
השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך

דורון פסקין

טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי

נשיא לבנון ג'וזף עאון
נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף
המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

דורון פסקין

המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס בריאיון לניו יורק פוסט לסיכוי שהמגעים מול איראן יצליחו; קאליבף: "שני צעדים צריכים להתבצע לפני תחילת המו"מ: הפסקת אש בלבנון ושחרור הנכסים החסומים של איראן"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"

צוות מגזין אפוק

בהודעה שהוקראה באל-מנאר טען מזכ"ל חיזבאללה כי ישראל לא השיגה את יעדיה בדרום לבנון, וקרא להמשך הלחימה עד "הנשימה האחרונה"

