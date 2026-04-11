לאחר הפגנות של תומכיהם בסוף השבוע – חיזבאללה ואמל קוראים לעצור את המחאות

בסוף השבוע יצאו מפגינים שיעים תומכי תנועת אמל וחיזבאללה לרחובות ביירות, במחאה על החלטת ממשלת לבנון לקיים משא ומתן ישיר עם ישראל בוושינגטון, וכן על המשך התקיפות הישראליות. בין היתר, המפגינים מחו מול משרדי הממשלה וחסמו כבישים מרכזיים בבירה.

היום פרסמו חיזבאללה ואמל הצהרה הקוראת לתומכיהם לעצור לעת עתה את ההפגנות במדינה. בהצהרה משותפת שפורסמה בכלי תקשורת בלבנון, ובהם רשת אל-מנאר המזוהה עם חיזבאללה, נמסר כי הקריאה באה "כהוקרה על סבלנותם של העקורים ואחינו המארחים בבירה ובשאר האזורים, תוך הבעת גאווה בעמידתם האיתנה של לוחמי ההתנגדות בעימותים בכפרי הגבול, ומתוך כבוד לרגשותיהם ולרצונם העז של האזרחים להביע את עמדתם בנושאים שעל סדר היום".