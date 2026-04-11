טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי

דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך

כתבת ניוז ניישן, קלי מאייר, פרסמה ב-X שיחה שקיימה היום עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

מאייר כתבה כי טראמפ אישר שהשיחות התחילו רשמית. בתשובה לשאלה האם הוא מאמין שהאיראנים פועלים בתום לב, השיב טראמפ: "אני אגיד לך את זה בתוך פרק זמן קצר מאוד. זה לא ייקח הרבה זמן".

טראמפ נשאל האם הוא אופטימי וענה: "מה שיהיה. אחרת נאפס הכל מחדש. אנחנו מוכנים לצאת לדרך".

שר החוץ הפקיסטני, אסחאק דר, סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ומפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, 11 באפריל 2026 | צילום: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

נשיא לבנון ג'וזף עאון
נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף
המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

דורון פסקין

המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס בריאיון לניו יורק פוסט לסיכוי שהמגעים מול איראן יצליחו; קאליבף: "שני צעדים צריכים להתבצע לפני תחילת המו"מ: הפסקת אש בלבנון ושחרור הנכסים החסומים של איראן"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"

צוות מגזין אפוק

בהודעה שהוקראה באל-מנאר טען מזכ"ל חיזבאללה כי ישראל לא השיגה את יעדיה בדרום לבנון, וקרא להמשך הלחימה עד "הנשימה האחרונה"

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
הלחימה, האתגרים והבקשה האמריקנית – השיחות בין לבנון לישראל צפויות להתחיל בשבוע הקרוב

יוני בן מנחם

ישראל מתעקשת על פירוק חיזבאללה מנשקו ולבנון דורשת הפסקת אש ונסיגה, על רקע ספקות כבדים לגבי היתכנותו של הסכם כל עוד המשטר האיראני לא קרס

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Seyed / Middle East Images / AFP via Getty Images
מוג'תבא ח'מינאי בהצהרה כתובה: "נביא עידן חדש בניהול מצר הורמוז"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם הצהרה כתובה לרגל 40 יום לחיסול אביו: "נדרוש פיצויים על כל מעשה תוקפנות במלחמה הזאת"

