טראמפ: "נדע בקרוב האם האיראנים פועלים בתום לב"; בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית נטען כי ישראל הסכימה לצמצם את התקיפות בלבנון לדרום המדינה. בשלב זה אין לכך אישור רשמי
דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
השיחות בפקיסטן בין ארה"ב לאיראן יצאו לדרך
כתבת ניוז ניישן, קלי מאייר, פרסמה ב-X שיחה שקיימה היום עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
מאייר כתבה כי טראמפ אישר שהשיחות התחילו רשמית. בתשובה לשאלה האם הוא מאמין שהאיראנים פועלים בתום לב, השיב טראמפ: "אני אגיד לך את זה בתוך פרק זמן קצר מאוד. זה לא ייקח הרבה זמן".
טראמפ נשאל האם הוא אופטימי וענה: "מה שיהיה. אחרת נאפס הכל מחדש. אנחנו מוכנים לצאת לדרך".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו