נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

לשכת ההסברה של נשיאות לבנון פרסמה אתמול בלילה הצהרה רשמית בנוגע לשיחות המשא ומתן מול ישראל.

בהצהרה נכתב כי "בהמשך ליוזמה שהשיק נשיא הרפובליקה, הגנרל ג'וזף עון, המבוססת על פעילות דיפלומטית באמצעות הכרזה על הפסקת אש ומעבר למשא ומתן ישיר עם ישראל, ולאחר המגעים הבין-לאומיים והערביים שקיים הנשיא עון לאחרונה עקב הסלמת התוקפנות הישראלית על לבנון – החליט הממשל האמריקני להטיל על משרד החוץ האמריקני למלא תפקיד של מתווך בין לבנון לישראל.