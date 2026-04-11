בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

לשכת ההסברה של נשיאות לבנון פרסמה אתמול בלילה הצהרה רשמית בנוגע לשיחות המשא ומתן מול ישראל.

בהצהרה נכתב כי "בהמשך ליוזמה שהשיק נשיא הרפובליקה, הגנרל ג'וזף עון, המבוססת על פעילות דיפלומטית באמצעות הכרזה על הפסקת אש ומעבר למשא ומתן ישיר עם ישראל, ולאחר המגעים הבין-לאומיים והערביים שקיים הנשיא עון לאחרונה עקב הסלמת התוקפנות הישראלית על לבנון – החליט הממשל האמריקני להטיל על משרד החוץ האמריקני למלא תפקיד של מתווך בין לבנון לישראל.

"כחלק מהיישום ובהתאם להנחיות הנשיא עון לשגרירת לבנון בוושינגטון, התקיימה בשעה 21:00 שעון ביירות שיחת טלפון, הראשונה מסוגה, בין לבנון, המיוצגת על ידי שגרירתה בוושינגטון, נדא חמאדה מועווד, לבין ישראל, המיוצגת על ידי שגרירה בוושינגטון יחיאל לייטר ובהשתתפות שגריר ארה"ב בביירות מישל עיסא השוהה בוושינגטון.

נשיא לבנון ג'וזף עאון

נשיא לבנון ג'וזף עאון, 30 בנובמבר 2025 | צילום: Andreas SOLARO / AFP via Getty Images

