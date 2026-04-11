המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים לפני העלייה למטוס הנשיאותי, למשא ומתן שיפתח היום בפקיסטן.

הוא נשאל על הדרישות האמריקניות לקראת השיחות וציין: "בלי נשק גרעיני, זה הדבר הראשון. זה 99% מזה". בנוגע למצר הורמוז הוא נשאל האם הוא מתכוון לאפשר לאיראנים לגבות אגרה מהספינות העוברות שם והשיב: "לא, אנחנו לא מתכוונים לאפשר את זה, אלה מים בין-לאומיים. אם הם עושים את זה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות".