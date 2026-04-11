המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"

דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים לפני העלייה למטוס הנשיאותי, למשא ומתן שיפתח היום בפקיסטן.

הוא נשאל על הדרישות האמריקניות לקראת השיחות וציין: "בלי נשק גרעיני, זה הדבר הראשון. זה 99% מזה". בנוגע למצר הורמוז הוא נשאל האם הוא מתכוון לאפשר לאיראנים לגבות אגרה מהספינות העוברות שם והשיב: "לא, אנחנו לא מתכוונים לאפשר את זה, אלה מים בין-לאומיים. אם הם עושים את זה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות".

בתשובה לשאלה האם מדובר בשיחות חד פעמיות או שהוא פתוח לפגישות נוספות, ענה טראמפ: "אני צריך לראות מה יקרה מחר. הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים".

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, ויו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף | צילום:Janos Kummer/Getty Images ,STRINGER/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון ג'וזף עאון
נשיאות לבנון הודיעה: פגישת משא ומתן ראשונה עם ישראל תתקיים ביום שלישי הקרוב

דורון פסקין

בהודעה שפרסמה נשיאות לבנון אתמול בלילה נמסר כי שיחת טלפון ראשונה התקיימה כבר בין שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, לשגרירת לבנון נדא חמאדה מועווד. הבוקר דווח בלבנון על המשך התקיפות הישראליות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026
טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב התייחס בריאיון לניו יורק פוסט לסיכוי שהמגעים מול איראן יצליחו; קאליבף: "שני צעדים צריכים להתבצע לפני תחילת המו"מ: הפסקת אש בלבנון ושחרור הנכסים החסומים של איראן"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"

צוות מגזין אפוק

בהודעה שהוקראה באל-מנאר טען מזכ"ל חיזבאללה כי ישראל לא השיגה את יעדיה בדרום לבנון, וקרא להמשך הלחימה עד "הנשימה האחרונה"

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
הלחימה, האתגרים והבקשה האמריקנית – השיחות בין לבנון לישראל צפויות להתחיל בשבוע הקרוב

יוני בן מנחם

ישראל מתעקשת על פירוק חיזבאללה מנשקו ולבנון דורשת הפסקת אש ונסיגה, על רקע ספקות כבדים לגבי היתכנותו של הסכם כל עוד המשטר האיראני לא קרס

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Seyed / Middle East Images / AFP via Getty Images
מוג'תבא ח'מינאי בהצהרה כתובה: "נביא עידן חדש בניהול מצר הורמוז"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם הצהרה כתובה לרגל 40 יום לחיסול אביו: "נדרוש פיצויים על כל מעשה תוקפנות במלחמה הזאת"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: ישראל תפתח במו"מ מול לבנון שיתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות

צוות מגזין אפוק

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי המשא ומתן צפוי להתנהל תחת אש, ובשלב זה, ישראל איננה מתכוונת לעצור את המבצע נגד חיזבאללה

