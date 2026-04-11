המשלחות של איראן וארה"ב נחתו בפקיסטן. טראמפ הלילה: "הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים". קאליבף שעומד בראש המשלחת האיראנית: "איננו שמים את אמוננו בצד השני"
דורון פסקין | 11 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
המשא ומתן בפקיסטן מתחיל היום; קאליבף יעמוד בראש המשלחת האיראנית, ואנס בראש המשלחת האמריקנית
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בתדרוך לעיתונאים לפני העלייה למטוס הנשיאותי, למשא ומתן שיפתח היום בפקיסטן.
הוא נשאל על הדרישות האמריקניות לקראת השיחות וציין: "בלי נשק גרעיני, זה הדבר הראשון. זה 99% מזה". בנוגע למצר הורמוז הוא נשאל האם הוא מתכוון לאפשר לאיראנים לגבות אגרה מהספינות העוברות שם והשיב: "לא, אנחנו לא מתכוונים לאפשר את זה, אלה מים בין-לאומיים. אם הם עושים את זה, אנחנו לא ניתן לזה לקרות".
בתשובה לשאלה האם מדובר בשיחות חד פעמיות או שהוא פתוח לפגישות נוספות, ענה טראמפ: "אני צריך לראות מה יקרה מחר. הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עוסקים בהרבה דיבורים".
