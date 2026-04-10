כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב התייחס בריאיון לניו יורק פוסט לסיכוי שהמגעים מול איראן יצליחו; קאליבף: "שני צעדים צריכים להתבצע לפני תחילת המו"מ: הפסקת אש בלבנון ושחרור הנכסים החסומים של איראן"

דורון פסקין | 10 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום לאתר ניו יורק פוסט כי "אנחנו עומדים לגלות בתוך 24 שעות" אם המשא ומתן עם איראן יהיה מוצלח.

הוא ציין כי מתנהלים מגעים "מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם אומרים את האמת או לא".

לדבריו, "מול הפנים שלנו הם אומרים שהם נפטרים מכל הנשק הגרעיני, שהכול נעלם. ואז הם יוצאים לתקשורת ואומרים: 'לא, אנחנו רוצים להעשיר'. אז נגלה".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 6 באפריל 2026 | צילום: SAUL LOEB / AFP via Getty Images

שתפו: