טראמפ: "המגעים מתנהלים מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם דוברי אמת או לא"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום לאתר ניו יורק פוסט כי "אנחנו עומדים לגלות בתוך 24 שעות" אם המשא ומתן עם איראן יהיה מוצלח.

הוא ציין כי מתנהלים מגעים "מול אנשים שאנחנו לא יודעים אם הם אומרים את האמת או לא".