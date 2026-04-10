נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הודעה שהוקראה בשמו בערוץ אל-מנאר של הארגון. במוקד דבריו עמדה הטענה כי לאחר יותר מ-40 ימי לחימה, ישראל לא הצליחה להשיג את יעדי הפלישה הקרקעית שלה בדרום לבנון, ונאלצת לשנות את מטרותיה פעם אחר פעם לנוכח עמידות "ההתנגדות".

קאסם טען כי צה"ל "עומד חסר אונים" לכאורה מול לוחמי חיזבאללה, וכי ריכוז הכוחות הישראלי הגדול בדרום לבנון אינו מסייע בכיבוש השטח, אלא הופך את החיילים למטרות למארבים.