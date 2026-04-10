בהודעה שהוקראה באל-מנאר טען מזכ"ל חיזבאללה כי ישראל לא השיגה את יעדיה בדרום לבנון, וקרא להמשך הלחימה עד "הנשימה האחרונה"
צוות מגזין אפוק | 10 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"
מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הודעה שהוקראה בשמו בערוץ אל-מנאר של הארגון. במוקד דבריו עמדה הטענה כי לאחר יותר מ-40 ימי לחימה, ישראל לא הצליחה להשיג את יעדי הפלישה הקרקעית שלה בדרום לבנון, ונאלצת לשנות את מטרותיה פעם אחר פעם לנוכח עמידות "ההתנגדות".
קאסם טען כי צה"ל "עומד חסר אונים" לכאורה מול לוחמי חיזבאללה, וכי ריכוז הכוחות הישראלי הגדול בדרום לבנון אינו מסייע בכיבוש השטח, אלא הופך את החיילים למטרות למארבים.
עוד טען כי המשך שיגור הטילים והכטב"מים לעבר חיפה ואזורים נוספים מוכיח, לשיטתו, שישראל נכשלה במשימתה המרכזית: עצירת הירי. את לוחמי חיזבאללה בשטח תיאר כמי שהפתיעו את ישראל בשיטות לחימה גמישות וביכולות הגנה "מיתולוגיות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו