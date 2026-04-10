בהודעה שהוקראה באל-מנאר טען מזכ"ל חיזבאללה כי ישראל לא השיגה את יעדיה בדרום לבנון, וקרא להמשך הלחימה עד "הנשימה האחרונה"

צוות מגזין אפוק | 10 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

נעים קאסם: "לא נסכים לחזור למצב הקודם"

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם הודעה שהוקראה בשמו בערוץ אל-מנאר של הארגון. במוקד דבריו עמדה הטענה כי לאחר יותר מ-40 ימי לחימה, ישראל לא הצליחה להשיג את יעדי הפלישה הקרקעית שלה בדרום לבנון, ונאלצת לשנות את מטרותיה פעם אחר פעם לנוכח עמידות "ההתנגדות".

קאסם טען כי צה"ל "עומד חסר אונים" לכאורה מול לוחמי חיזבאללה, וכי ריכוז הכוחות הישראלי הגדול בדרום לבנון אינו מסייע בכיבוש השטח, אלא הופך את החיילים למטרות למארבים.

עוד טען כי המשך שיגור הטילים והכטב"מים לעבר חיפה ואזורים נוספים מוכיח, לשיטתו, שישראל נכשלה במשימתה המרכזית: עצירת הירי. את לוחמי חיזבאללה בשטח תיאר כמי שהפתיעו את ישראל בשיטות לחימה גמישות וביכולות הגנה "מיתולוגיות".

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם | צילום: STRINGER/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון
הלחימה, האתגרים והבקשה האמריקנית – השיחות בין לבנון לישראל צפויות להתחיל בשבוע הקרוב

יוני בן מנחם

ישראל מתעקשת על פירוק חיזבאללה מנשקו ולבנון דורשת הפסקת אש ונסיגה, על רקע ספקות כבדים לגבי היתכנותו של הסכם כל עוד המשטר האיראני לא קרס

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Seyed / Middle East Images / AFP via Getty Images
מוג'תבא ח'מינאי בהצהרה כתובה: "נביא עידן חדש בניהול מצר הורמוז"

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן פרסם הצהרה כתובה לרגל 40 יום לחיסול אביו: "נדרוש פיצויים על כל מעשה תוקפנות במלחמה הזאת"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: ישראל תפתח במו"מ מול לבנון שיתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות

צוות מגזין אפוק

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי המשא ומתן צפוי להתנהל תחת אש, ובשלב זה, ישראל איננה מתכוונת לעצור את המבצע נגד חיזבאללה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, בשארם א-שייח', 13 באוקטובר 2025.
דיווח קטארי: "מאמצים אינטנסיביים" להצלת הפסקת האש עקב המשך הלחימה בלבנון

דורון פסקין

עיתון אל-ערבי אלג'דיד ציטט מקורות עלומי שם שטענו כי המתווך הפקיסטני מקיים שיחות עם הצדדים. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן

תקיפות בביירות, 8 באפריל 2026
שר הביטחון: "הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שמאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה לפי תוכנית סדורה"

צוות מגזין אפוק

חוסל בביירות מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם; ראש סוכנות האטום של איראן: הדרישות להגבלת העשרת האורניום לא יתממשו | דיווח מתעדכן

ניידת משטרה, אילוסטרציה
פרשת ריגול נוספת: אזרח ישראלי ביצע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים

אורן שלום

בחקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל עלה כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, היה בקשר עם מפעיל איראני מאז אוגוסט 2025. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה

