ישראל מתעקשת על פירוק חיזבאללה מנשקו ולבנון דורשת הפסקת אש ונסיגה, על רקע ספקות כבדים לגבי היתכנותו של הסכם כל עוד המשטר האיראני לא קרס

יוני בן מנחם | 10 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

הלחימה, האתגרים והבקשה האמריקנית – השיחות בין לבנון לישראל צפויות להתחיל בשבוע הקרוב

ישראל ולבנון צפויות לפתוח בשבוע הבא במשא ומתן ישיר. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע אתמול בהודעה רשמית כי השיחות יתמקדו בפירוק חיזבאללה מנשקו וב"הסדרת יחסי שלום" בין שתי המדינות. לדבריו, ההחלטה התקבלה "לאור פניות חוזרות ונשנות של לבנון".

המשא ומתן צפוי להתנהל במקביל ללחימה, וישראל אינה מתכוונת להפסיק את המבצע נגד חיזבאללה. עם זאת, גורמים מדיניים בכירים מסרו כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ביקש מנתניהו לצמצם את היקף תקיפות צה"ל בלבנון. לדבריהם, ממשל טראמפ ביקש מישראל לפתוח ערוץ דיפלומטי מול ממשלת לבנון, במקביל למבצע הצבאי נגד חיזבאללה, כדי שלא לספק לאיראנים עילה להימנע מהשתתפות במשא ומתן באיסלמבאד, בירת פקיסטן, שאמור להיפתח מחר.

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי הסיכוי שממשלת לבנון תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו נמוך. כל עוד המשטר באיראן לא קרס, הוא ימשיך לפעול לחיזוק חיזבאללה בלבנון ולסכל כל אפשרות להסכם שלום בין ישראל ללבנון.

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף עאון | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images, Nir Elias / POOL / AFP via Getty Images

