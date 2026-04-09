גורמים מדיניים בכירים מסרו כי המשא ומתן צפוי להתנהל תחת אש, ובשלב זה, ישראל איננה מתכוונת לעצור את המבצע נגד חיזבאללה
צוות מגזין אפוק | 9 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
ראש הממשלה: ישראל תפתח במו"מ מול לבנון שיתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות
על רקע המשך התקיפות הישראליות בלבנון, פרסם היום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודעה בנוגע לפתיחה במשא ומתן ישיר מול ממשלת לבנון.
בהודעה מסר נתניהו כי "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל, הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי".
לדבריו, "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון. ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות".
