גורמים מדיניים בכירים מסרו כי המשא ומתן צפוי להתנהל תחת אש, ובשלב זה, ישראל איננה מתכוונת לעצור את המבצע נגד חיזבאללה

צוות מגזין אפוק | 9 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה: ישראל תפתח במו"מ מול לבנון שיתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין המדינות

על רקע המשך התקיפות הישראליות בלבנון, פרסם היום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודעה בנוגע לפתיחה במשא ומתן ישיר מול ממשלת לבנון.

בהודעה מסר נתניהו כי "לאור הפניות החוזרות ונשנות של לבנון לפתוח במשא ומתן ישיר עם ישראל, הנחיתי אתמול בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון בהקדם האפשרי".

לדבריו, "המשא ומתן יתמקד בפירוק חיזבאללה מנשקו והסדרת יחסי שלום בין ישראל ולבנון. ישראל מעריכה את קריאתו היום של ראש ממשלת לבנון לפרז את ביירות".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בירושלים, 19 במרץ 2026 | צילום: Ronen Zvulun / POOL / AFP via Getty Images

דיווח קטארי: "מאמצים אינטנסיביים" להצלת הפסקת האש עקב המשך הלחימה בלבנון

דורון פסקין

עיתון אל-ערבי אלג'דיד ציטט מקורות עלומי שם שטענו כי המתווך הפקיסטני מקיים שיחות עם הצדדים. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן

שר הביטחון: "הסיכום על הפרדת הזירות הוא הישג חשוב שמאפשר לנו לפעול בעוצמה נגד חיזבאללה לפי תוכנית סדורה"

צוות מגזין אפוק

חוסל בביירות מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם; ראש סוכנות האטום של איראן: הדרישות להגבלת העשרת האורניום לא יתממשו | דיווח מתעדכן

פרשת ריגול נוספת: אזרח ישראלי ביצע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים

אורן שלום

בחקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל עלה כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, היה בקשר עם מפעיל איראני מאז אוגוסט 2025. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה

דוברת הבית הלבן: "מה שאיראן אומרת בפומבי, או מעבירה אליכם בתקשורת, שונה מאוד ממה שהיא מתקשרת באופן פרטי לארה"ב"

אורן שלום

קרוליין לוויט טענה במסיבת עיתונאים כי האיראנים הגישו תחילה הצעה בת 10 סעיפים שנדחתה לחלוטין "והושלכה לפח על ידי טראמפ". רק לאחר שהגישו הצעה מתוקנת, ארה"ב הסכימה

ראש הממשלה: "יש לנו עוד יעדים להשלים ונשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו

הגסת': "איראן התחננה להפסקת האש; הם יודעים שההסכם אומר שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

אורן שלום

שר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים להפסקת האש ולחומר המועשר שנותר אצל איראן: "או שהם ימסרו לנו את זה, או שנצטרך לעשות משהו אחר בעצמנו. אנחנו שומרים לעצמנו את האפשרות הזו"

