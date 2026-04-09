דיווח קטארי: "מאמצים אינטנסיביים" להצלת הפסקת האש עקב המשך הלחימה בלבנון

מקורות איראניים בכירים, שהוגדרו כ"יודעי דבר", אישרו היום בעילום שם לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי המתווך הפקיסטני, יחד עם "צדדים נוספים", מקיים בשעות אלה מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים במטרה להציל את הפסקת האש, על רקע מה שהוגדר כ"הפרות" מצד ארה"ב וישראל.

לדבריהם, חילופי המסרים בין איראן לארה"ב נמשכים בתיווך פקיסטן, תוך הדגשת הצורך שכל אחד מהצדדים יעמוד במלוא תנאי הסכם הפסקת האש. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן באסלאמאבאד.