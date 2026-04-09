עיתון אל-ערבי אלג'דיד ציטט מקורות עלומי שם שטענו כי המתווך הפקיסטני מקיים שיחות עם הצדדים. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן

דורון פסקין | 9 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח קטארי: "מאמצים אינטנסיביים" להצלת הפסקת האש עקב המשך הלחימה בלבנון

מקורות איראניים בכירים, שהוגדרו כ"יודעי דבר", אישרו היום בעילום שם לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי המתווך הפקיסטני, יחד עם "צדדים נוספים", מקיים בשעות אלה מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים במטרה להציל את הפסקת האש, על רקע מה שהוגדר כ"הפרות" מצד ארה"ב וישראל.

לדבריהם, חילופי המסרים בין איראן לארה"ב נמשכים בתיווך פקיסטן, תוך הדגשת הצורך שכל אחד מהצדדים יעמוד במלוא תנאי הסכם הפסקת האש. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן באסלאמאבאד.

עוד נטען כי "השעות הקרובות הן קריטיות" ויכריעו האם ישראל אכן תכבד את הפסקת האש בלבנון. המקורות הדגישו כי איראן נחושה להגיב לכל הפרה של ההסכם. עוד צוין כי המתווך הפקיסטני ביקש פרק זמן נוסף לצורך "הצלת המצב", המקורות הוסיפו כי הצהרות אמריקניות שפורסמו בשעות האחרונות העמיקו את חוסר האמון בטהראן והגבירו את הספקות באשר לכדאיות המשא ומתן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף, בשארם א-שייח', 13 באוקטובר 2025 | צילום: EVAN VUCCI/POOL/AFP via Getty Images

תקיפות בביירות, 8 באפריל 2026
חוסל מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם

צוות מגזין אפוק

ברצועת עזה, חוסל מחבל שלקח חלק ב-7 באוקטובר ותכנן מתווה טרור נגד כוחות צה"ל; טראמפ הבוקר: "אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם, יתחיל ירי גדול יותר מכל מה שמישהו ראה אי פעם" | דיווח מתעדכן

ניידת משטרה, אילוסטרציה
פרשת ריגול נוספת: אזרח ישראלי ביצע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים

אורן שלום

בחקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל עלה כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, היה בקשר עם מפעיל איראני מאז אוגוסט 2025. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 8 באפריל 2026
דוברת הבית הלבן: "מה שאיראן אומרת בפומבי, או מעבירה אליכם בתקשורת, שונה מאוד ממה שהיא מתקשרת באופן פרטי לארה"ב"

אורן שלום

קרוליין לוויט טענה במסיבת עיתונאים כי האיראנים הגישו תחילה הצעה בת 10 סעיפים שנדחתה לחלוטין "והושלכה לפח על ידי טראמפ". רק לאחר שהגישו הצעה מתוקנת, ארה"ב הסכימה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בהצהרה שמסר הערב
ראש הממשלה: "יש לנו עוד יעדים להשלים ונשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 8 באפריל 2026
הגסת': "איראן התחננה להפסקת האש; הם יודעים שההסכם אומר שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

אורן שלום

שר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים להפסקת האש ולחומר המועשר שנותר אצל איראן: "או שהם ימסרו לנו את זה, או שנצטרך לעשות משהו אחר בעצמנו. אנחנו שומרים לעצמנו את האפשרות הזו"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני טוען כי לבנון כלולה בהסכם הפסקת האש; גורמים מדיניים הכחישו את הטענה

יוני בן מנחם

נביה ברי אמר לעיתון הסעודי א-שרק אלאווסט כי העובדה שישראל לא התחייבה עד כה ליישם את הפסקת האש בכל שטח לבנון מהווה הפרה של ההסכם

