עיתון אל-ערבי אלג'דיד ציטט מקורות עלומי שם שטענו כי המתווך הפקיסטני מקיים שיחות עם הצדדים. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן
דורון פסקין | 9 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח קטארי: "מאמצים אינטנסיביים" להצלת הפסקת האש עקב המשך הלחימה בלבנון
מקורות איראניים בכירים, שהוגדרו כ"יודעי דבר", אישרו היום בעילום שם לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד כי המתווך הפקיסטני, יחד עם "צדדים נוספים", מקיים בשעות אלה מאמצים דיפלומטיים אינטנסיביים במטרה להציל את הפסקת האש, על רקע מה שהוגדר כ"הפרות" מצד ארה"ב וישראל.
לדבריהם, חילופי המסרים בין איראן לארה"ב נמשכים בתיווך פקיסטן, תוך הדגשת הצורך שכל אחד מהצדדים יעמוד במלוא תנאי הסכם הפסקת האש. לפי הדיווח, טהראן ממתינה להפסקת התקיפות בלבנון ולהתחייבות אמריקנית ברורה לכל סעיפי ההסכם, בטרם תחליט אם להמשיך במשא ומתן באסלאמאבאד.
עוד נטען כי "השעות הקרובות הן קריטיות" ויכריעו האם ישראל אכן תכבד את הפסקת האש בלבנון. המקורות הדגישו כי איראן נחושה להגיב לכל הפרה של ההסכם. עוד צוין כי המתווך הפקיסטני ביקש פרק זמן נוסף לצורך "הצלת המצב", המקורות הוסיפו כי הצהרות אמריקניות שפורסמו בשעות האחרונות העמיקו את חוסר האמון בטהראן והגבירו את הספקות באשר לכדאיות המשא ומתן.
