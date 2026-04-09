בחקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל עלה כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, היה בקשר עם מפעיל איראני מאז אוגוסט 2025. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה

אורן שלום | 9 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

פרשת ריגול נוספת: אזרח ישראלי ביצע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים

שב"כ ומשטרת ישראל עצרו בחודש שעבר את עמי גיידרוב, אזרח ישראלי בן 22 מחיפה, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות, שבמרכזן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וסיוע לאויב בזמן מלחמה.

בחקירתו עלה כי החל מאוגוסט 2025 עמד בקשר עם גורם איראני, ובמסגרת זו ביצע משימות רבות בתמורה לסכומי כסף גבוהים. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה.

עוד נמסר כי שכר דירה בחיפה, שבה ייצר את חומר הנפץ, תוך שתיעד את פעילותו באמצעות סרטונים ותמונות, אשר נשלחו למפעילו האיראני כהוכחה לעמידתו במשימות שהוטלו עליו.

ניידת משטרה, אילוסטרציה | צילום: lunopark / Shutterstock.com

