ברצועת עזה, חוסל מחבל שלקח חלק ב-7 באוקטובר ותכנן מתווה טרור נגד כוחות צה"ל; טראמפ הבוקר: "אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם, יתחיל ירי גדול יותר מכל מה שמישהו ראה אי פעם" | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 9 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳
חוסל מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם
15:36 - רשות השידור הציבורית בספרד, RTVE, ציטטה היום את הודעת שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלבארס, שהודיע על פתיחתה מחדש של שגרירות ספרד בטהראן ועל חזרתו של השגריר למדינה. הצעד מגיע לדבריו במטרה לקדם מאמצי שלום "מכל הצדדים".
"לפנינו שבועיים שבהם אנו מקווים שכולם יתחייבו למשא ומתן, כפי שספרד עשתה מהיום הראשון", אמר אלבארס עם הגעתו לוועדת החוץ של הקונגרס, שם הוא הופיע כדי להסביר את עמדת ספרד בנוגע לסכסוך בין ארה"ב וישראל לאיראן.
שר החוץ, גדעון סער, הגיב להחלטה הספרדית: "משטר הטרור האיראני מחדש את ההוצאות להורג של אזרחיו, מפגינים ומתנגדים פוליטיים. ספרד פותחת מחדש את שגרירותה בטהראן. יד ביד. בלי בושה. לדיראון עולם".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו