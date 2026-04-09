כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ברצועת עזה, חוסל מחבל שלקח חלק ב-7 באוקטובר ותכנן מתווה טרור נגד כוחות צה"ל; טראמפ הבוקר: "אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם, יתחיל ירי גדול יותר מכל מה שמישהו ראה אי פעם" | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 9 באפריל 2026 | חדשות | 3 דק׳

חוסל מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם

15:36 - רשות השידור הציבורית בספרד, RTVE, ציטטה היום את הודעת שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלבארס, שהודיע על פתיחתה מחדש של שגרירות ספרד בטהראן ועל חזרתו של השגריר למדינה. הצעד מגיע לדבריו במטרה לקדם מאמצי שלום "מכל הצדדים".

"לפנינו שבועיים שבהם אנו מקווים שכולם יתחייבו למשא ומתן, כפי שספרד עשתה מהיום הראשון", אמר אלבארס עם הגעתו לוועדת החוץ של הקונגרס, שם הוא הופיע כדי להסביר את עמדת ספרד בנוגע לסכסוך בין ארה"ב וישראל לאיראן.

שר החוץ, גדעון סער, הגיב להחלטה הספרדית: "משטר הטרור האיראני מחדש את ההוצאות להורג של אזרחיו, מפגינים ומתנגדים פוליטיים. ‏ספרד פותחת מחדש את שגרירותה בטהראן. ‏יד ביד. בלי בושה. ‏לדיראון עולם".

צילום: anwar amro / AFP via Getty Images

ניידת משטרה, אילוסטרציה
פרשת ריגול נוספת: אזרח ישראלי ביצע משימות עבור גורמי מודיעין איראנים

אורן שלום

בחקירה בשב"כ ובמשטרת ישראל עלה כי עמי גיידרוב, בן 22 מחיפה, היה בקשר עם מפעיל איראני מאז אוגוסט 2025. בין היתר, הסכים לייצר חומר נפץ שיועד, על פי החשד, לפגיעה באישיות בכירה

דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, 8 באפריל 2026
דוברת הבית הלבן: "מה שאיראן אומרת בפומבי, או מעבירה אליכם בתקשורת, שונה מאוד ממה שהיא מתקשרת באופן פרטי לארה"ב"

אורן שלום

קרוליין לוויט טענה במסיבת עיתונאים כי האיראנים הגישו תחילה הצעה בת 10 סעיפים שנדחתה לחלוטין "והושלכה לפח על ידי טראמפ". רק לאחר שהגישו הצעה מתוקנת, ארה"ב הסכימה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בהצהרה שמסר הערב
ראש הממשלה: "יש לנו עוד יעדים להשלים ונשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה"

אורן שלום

סיכום הצהרת ראש הממשלה, בנימין נתניהו

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 8 באפריל 2026
הגסת': "איראן התחננה להפסקת האש; הם יודעים שההסכם אומר שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

אורן שלום

שר המלחמה האמריקני התייחס במסיבת עיתונאים להפסקת האש ולחומר המועשר שנותר אצל איראן: "או שהם ימסרו לנו את זה, או שנצטרך לעשות משהו אחר בעצמנו. אנחנו שומרים לעצמנו את האפשרות הזו"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני טוען כי לבנון כלולה בהסכם הפסקת האש; גורמים מדיניים הכחישו את הטענה

יוני בן מנחם

נביה ברי אמר לעיתון הסעודי א-שרק אלאווסט כי העובדה שישראל לא התחייבה עד כה ליישם את הפסקת האש בכל שטח לבנון מהווה הפרה של ההסכם

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף ונשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 7 במרץ 2026
ביום שישי צפוי להתחיל משא ומתן בין ארה"ב לאיראן; מספר שאלות מהותיות עדיין נותרו פתוחות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מעריכים כי הפערים בשלב זה עדיין גדולים. לדבריהם, טרם ההכרזה על הפסקת האש, קיים הנשיא טראמפ שיחה טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו

שתפו: