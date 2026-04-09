חוסל מזכירו של מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם

15:36 - רשות השידור הציבורית בספרד, RTVE, ציטטה היום את הודעת שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלבארס, שהודיע על פתיחתה מחדש של שגרירות ספרד בטהראן ועל חזרתו של השגריר למדינה. הצעד מגיע לדבריו במטרה לקדם מאמצי שלום "מכל הצדדים".

"לפנינו שבועיים שבהם אנו מקווים שכולם יתחייבו למשא ומתן, כפי שספרד עשתה מהיום הראשון", אמר אלבארס עם הגעתו לוועדת החוץ של הקונגרס, שם הוא הופיע כדי להסביר את עמדת ספרד בנוגע לסכסוך בין ארה"ב וישראל לאיראן.