קרוליין לוויט טענה במסיבת עיתונאים כי האיראנים הגישו תחילה הצעה בת 10 סעיפים שנדחתה לחלוטין "והושלכה לפח על ידי טראמפ". רק לאחר שהגישו הצעה מתוקנת, ארה"ב הסכימה
דוברת הבית הלבן: "מה שאיראן אומרת בפומבי, או מעבירה אליכם בתקשורת, שונה מאוד ממה שהיא מתקשרת באופן פרטי לארה"ב"
דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, התייחסה הערב במסיבת עיתונאים לפרסומים השונים אודות הסכמה לתנאים של איראן שהובילו להפסקת אש.
לוויט הבהירה: "האיראנים הציגו בתחילה תוכנית בת עשרה סעיפים שהייתה מלכתחילה בלתי רצינית, בלתי קבילה, ונזנחה לחלוטין. היא ממש הושלכה לפח על ידי הנשיא טראמפ וצוות המשא ומתן שלו. כלי תקשורת רבים בחדר הזה דיווחו באופן שגוי שהתוכנית הזאת הייתה מקובלת על ארה"ב, וזה פשוט אינו נכון.
"כאשר מועד היעד של הנשיא הלך והתקרב במהירות, וצבא ארה"ב המשיך להכות באיראן בכל שעה שחלפה, המשטר הכיר במציאות מול צוות המשא ומתן. הם הגישו לנשיא ולצוותו תוכנית סבירה יותר, שונה לחלוטין ומצומצמת יותר.
