ראש הממשלה: "יש לנו עוד יעדים להשלים ונשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב הצהרה מוקלטת בה התייחס להפסקת האש בלחימה מול איראן ולהישגים עד כה. מצורף סיכום עיקרי דבריו:
• מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. איראן חלשה מאי פעם. ישראל חזקה מאי פעם. זו השורה התחתונה של המערכה הזו עד לרגע זה.
• אני מבקש להבהיר. יש לנו עוד יעדים להשלים ואנחנו נשיג אותם או בהסכמה או בחידוש הלחימה כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שיידרש. האצבע על ההדק.
