יו"ר הפרלמנט הלבנוני טוען כי לבנון כלולה בהסכם הפסקת האש; גורמים מדיניים הכחישו את הטענה

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, שהינו גם ראש תנועת "אמל" השיעית, אמר היום לעיתון "א-שרק אלאווסט" כי לבנון נכללת בהסכם הפסקת האש עם איראן. לדבריו, העובדה שישראל לא התחייבה עד כה ליישמו בכל שטח לבנון מהווה הפרה של ההסכם.

ברי ציין כי ההסכם ברור בכל הנוגע להכללת לבנון, וכי כך אכן צריך להיות. הוא חשף כי יצר קשר עם גורמים פקיסטניים כדי להודיע להם על אי עמידתה של ישראל בהפסקת האש, וביקש מהם לפנות לארה"ב כדי להפעיל לחץ על ישראל.