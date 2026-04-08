בכירים בירושלים מעריכים כי הפערים בשלב זה עדיין גדולים. לדבריהם, טרם ההכרזה על הפסקת האש, קיים הנשיא טראמפ שיחה טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו
יוני בן מנחם | 8 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
ביום שישי צפוי להתחיל משא ומתן בין ארה"ב לאיראן; מספר שאלות מהותיות עדיין נותרו פתוחות
לאחר שארה"ב ואיראן הגיעו להסכם על הפסקת אש זמנית בת שבועיים, בתיווכה של פקיסטן, צפוי להתחיל כבר ביום שישי הקרוב משא ומתן באיסלאמאבאד על גיבוש הסכם קבוע.
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי טרם ההכרזה על הפסקת האש שוחח הנשיא טראמפ בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לדבריהם, במהלך המגעים סירבה איראן תחילה להפסקת אש זמנית, אולם על רקע האולטימטום האמריקני נאלצה לבסוף להסכים לכך, ובשלב זה גם לפתוח מחדש את מצר הורמוז. ארה"ב הציגה לאיראן מסמך הכולל 15 דרישות, בעוד שהאיראנים מצידם הציגו מסמך עם 10 תנאים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו