מדמשק לקייב דרך אנקרה: מאחורי ביקור זלנסקי בסוריה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיע ביום ראשון האחרון לסוריה לביקורו הרשמי הראשון במדינה ונפגש בדמשק עם הנשיא, אחמד א-שרע.

השניים נפגשו לראשונה בספטמבר 2025 בשולי המושב ה-80 של העצרת הכללית של האו"ם, ושני שרי החוץ של המדינות חתמו אז על הודעה משותפת על שיקום היחסים הדיפלומטיים ביניהן.