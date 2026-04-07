בעוד קייב ודמשק הדגישו שיתוף פעולה כלכלי, ביטחוני ולוגיסטי, בתקשורת הערבית פירשו את הביקור שאירע בתחילת השבוע כמהלך רחב יותר
דורון פסקין | 7 באפריל 2026 | חדשות | 4 דק׳
מדמשק לקייב דרך אנקרה: מאחורי ביקור זלנסקי בסוריה
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיע ביום ראשון האחרון לסוריה לביקורו הרשמי הראשון במדינה ונפגש בדמשק עם הנשיא, אחמד א-שרע.
השניים נפגשו לראשונה בספטמבר 2025 בשולי המושב ה-80 של העצרת הכללית של האו"ם, ושני שרי החוץ של המדינות חתמו אז על הודעה משותפת על שיקום היחסים הדיפלומטיים ביניהן.
נוסף על הפגישה בין הנשיאים, התקיימה אתמול גם פגישה תלת-צדדית בין אוקראינה, סוריה וטורקיה, בהשתתפות שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן. הצדדים דנו בסיכויים לפיתוח כל תחומי היחסים, כמו גם בשיתוף פעולה ביטחוני ומסחרי.
