כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בעוד קייב ודמשק הדגישו שיתוף פעולה כלכלי, ביטחוני ולוגיסטי, בתקשורת הערבית פירשו את הביקור שאירע בתחילת השבוע כמהלך רחב יותר

דורון פסקין | 7 באפריל 2026 | חדשות | 4 דק׳

מדמשק לקייב דרך אנקרה: מאחורי ביקור זלנסקי בסוריה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיע ביום ראשון האחרון לסוריה לביקורו הרשמי הראשון במדינה ונפגש בדמשק עם הנשיא, אחמד א-שרע.

השניים נפגשו לראשונה בספטמבר 2025 בשולי המושב ה-80 של העצרת הכללית של האו"ם, ושני שרי החוץ של המדינות חתמו אז על הודעה משותפת על שיקום היחסים הדיפלומטיים ביניהן.

נוסף על הפגישה בין הנשיאים, התקיימה אתמול גם פגישה תלת-צדדית בין אוקראינה, סוריה וטורקיה, בהשתתפות שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן. הצדדים דנו בסיכויים לפיתוח כל תחומי היחסים, כמו גם בשיתוף פעולה ביטחוני ומסחרי.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, ונשיא סוריה, אחמד א-שרע, במהלך פגישתם בדמשק, 5 באפריל 2026 | צילום: SANA / AFP via Getty Images

שתפו: