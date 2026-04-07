כוחות צה"ל השלימו התייצבות ב"קו הנ"ט" בדרום לבנון; דובר צה"ל בפרסית פרסם אזהרה דחופה לתושבי איראן מפני שימוש ברכבות | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 7 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה"ל תקף בשיראז מתחם פטרוכימי נוסף
10:04 - צה"ל תקף בשיראז מתחם פטרוכימי נוסף
דובר צה"ל: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אתמול מטס תקיפה נרחב במספר אזורים באיראן לעבר תשתיות מרכזיות של משטר הטרור האיראני.
במסגרת המטס צה"ל תקף בשיראז מפעל פטרוכימי נוסף ששימש את הכוחות החמושים באיראן לייצור חומצה חנקתית, שהיא חומר הכרחי לייצור חומרי נפץ וחומרים נוספים בתהליכי פיתוח טילים בליסטיים. בכך צה"ל העמיק את הפגיעה ביכולות הצבאיות של המשטר בדגש על יכולות ייצור אמצעי הלחימה שהתבססו על הרכיבים במפעל.
