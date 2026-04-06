בכירים בירושלים מסרו כי אחת האופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 יום
יוני בן מנחם | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
פקיסטן ממשיכה לנסות להביא להסכמות בין איראן לארה"ב; בשלב זה אין פריצת דרך
פקיסטן, המתווכת בין ארה"ב לאיראן בניסיון להביא לפריצת דרך מדינית והפסקת אש, ממשיכה לנסות גם בשעות אלה למצוא נוסחה מתאימה לפני תום האולטימטום האמריקני.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי כחלק מניסיונות אלה, אחת מהאופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 ימים, במהלכה ידונו הצדדים על תנאים להסכם מקיף לסיום המלחמה. הפסקת אש כזאת לא צפויה לכלול את לבנון.
עם זאת, אותם גורמים מסרו כי נכון לשעה זו לא מסתמנת פריצת דרך במגעים. איראן עדיין מסרבת לפתוח את מצרי הורמוז, מה שארה"ב הציבה כתנאי בסיסי לכל הפסקת אש.
