כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בכירים בירושלים מסרו כי אחת האופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 יום

יוני בן מנחם | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

פקיסטן ממשיכה לנסות להביא להסכמות בין איראן לארה"ב; בשלב זה אין פריצת דרך

פקיסטן, המתווכת בין ארה"ב לאיראן בניסיון להביא לפריצת דרך מדינית והפסקת אש, ממשיכה לנסות גם בשעות אלה למצוא נוסחה מתאימה לפני תום האולטימטום האמריקני.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי כחלק מניסיונות אלה, אחת מהאופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 ימים, במהלכה ידונו הצדדים על תנאים להסכם מקיף לסיום המלחמה. הפסקת אש כזאת לא צפויה לכלול את לבנון.

עם זאת, אותם גורמים מסרו כי נכון לשעה זו לא מסתמנת פריצת דרך במגעים. איראן עדיין מסרבת לפתוח את מצרי הורמוז, מה שארה"ב הציבה כתנאי בסיסי לכל הפסקת אש.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, 16 במרץ 2026 | צילום: ANNABELLE GORDON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך הצהרתו היום
שר הביטחון: "צה"ל תקף את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שאחראי לכ-50 אחוזים מהייצור הפטרוכימי במדינה"

אורן שלום

כ"ץ ציין כי לאחר שבשבוע שעבר הותקף מתקן מרכזי נוסף, "שני המתקנים, שאחראים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן – הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: פעולותיה של ארה"ב בשנה האחרונה "הרסו כל אמינות שיש לה בתחום הדיפלומטיה"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י התייחס בתדרוך לעיתונאים למגעים לאפשרות לסיום המלחמה וטען כי ניהול משא ומתן תחת איומים ואולטימטומים הוא "בלתי ראוי", וכי צעדים כמו הצעה להפסקת אש "משמשים לעיתים קרובות כהפוגה בלבד עבור ארה"ב כדי להתארגן מחדש ולתכנן אסטרטגיה למתקפות עתידיות"

כוחות אמריקניים במחוז חסכה שבסוריה, 22 בפברואר 2026
ארגון חמוש חדש בסוריה: פתחנו בפעולות נגד ישראל וארה"ב

דורון פסקין

"סראיא א-ת'באת" פרסם הודעה בה טען כי "התחלנו לבצע את פעולותינו נגד האויב בתוך השטחים הכבושים ונגד הבסיסים האמריקנים בסוריה". בשלב זה לא ברור לאיזה פעולות או אירועים מתייחס הארגון

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, 12 בפברואר 2016
המתווה לסיום המלחמה של שר החוץ האיראני לשעבר הצית סערה באיראן

יוני בן מנחם

מאמר שפרסם מוחמד ג׳וואד זריף במגזין האמריקני Foreign Affairs עורר באיראן תגובות חריפות, לצד קריאות לפתוח נגדו בחקירה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי די ואנס, והשליח למזרח התיכון סטיב ויטקוף, 6 במאי 2025
דיווח ברויטרס: פקיסטן העבירה לארה"ב ואיראן הצעה להפסקת אש מיידית

דורון פסקין

לפי הדיווח, המתווה המוצע הוא דו-שלבי: בשלב הראשון תיכנס לתוקף הפסקת אש מיידית שתכלול את פתיחת מצר הורמוז, ולאחר מכן ייפתח משא ומתן על הסכם מקיף. עם זאת, דווח כי איראן טרם הגיבה להצעה

תיעוד מזירת הנפילה בחיפה
אותרו ללא רוח חיים ארבעה לכודים בזירת הנפילה בחיפה

צוות מגזין אפוק

חוסל מפקד יחידת המבצעים המיוחדים של כוח קודס; מוקדם יותר הודיע שר הביטחון כי חוסל ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה | דיווח מתעדכן

שתפו: