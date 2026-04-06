פקיסטן ממשיכה לנסות להביא להסכמות בין איראן לארה"ב; בשלב זה אין פריצת דרך

פקיסטן, המתווכת בין ארה"ב לאיראן בניסיון להביא לפריצת דרך מדינית והפסקת אש, ממשיכה לנסות גם בשעות אלה למצוא נוסחה מתאימה לפני תום האולטימטום האמריקני.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מסרו כי כחלק מניסיונות אלה, אחת מהאופציות שנבחנות היא הפסקת אש זמנית ל-45 ימים, במהלכה ידונו הצדדים על תנאים להסכם מקיף לסיום המלחמה. הפסקת אש כזאת לא צפויה לכלול את לבנון.