כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אורן שלום | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: "צה"ל תקף את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שאחראי לכ-50 אחוזים מהייצור הפטרוכימי במדינה"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע בהצהרה מוקלטת שפרסם כי "צה"ל תקף כעת בעוצמה את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שנמצא בעיסלאוויה – יעד מרכזי שאחראי לכ-50 אחוזים מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני".

לדבריו, "כעת שני המתקנים, שאחראים יחד לכ-85% מהייצוא הפטרוכימי של איראן – הוצאו מכלל שימוש ואינם מתפקדים. מדובר במכה כלכלית קשה בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים למשטר האיראני".

כ"ץ ציין בדבריו כי "התעשייה הפטרוכימית היא מנוע מרכזי במימון פעילות משמרות המהפכה ובבניין הכוח הצבאי של איראן".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, במהלך הצהרתו היום | צילום מסך

שתפו: