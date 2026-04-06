ארגון חמוש חדש בסוריה: פתחנו בפעולות נגד ישראל וארה"ב

ארגון חמוש חדש ולא מוכר, המכנה את עצמו "ההתנגדות האסלאמית בסוריה – סראיא א-ת'באת", פרסם אתמול הודעה ראשונה שבה טען כי פתח בפעולות נגד יעדים ישראלים ובסיסים אמריקנים בשטח סוריה.

בהודעה שפרסם אותו ארגון נכתב: "ההתמדה המתמשכת של האויב הציוני-אמריקני אינה מכוונת רק נגד אדמת סוריה, אלא פוגעת בכלל האומה האסלאמית, ומבקשת לשבור את רצונה ולפגוע בכבודה. אך תולדות האומה הזאת מעידות שהיא מעולם לא קיבלה השפלה ולא נכנעה לאויב.