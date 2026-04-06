"סראיא א-ת'באת" פרסם הודעה בה טען כי "התחלנו לבצע את פעולותינו נגד האויב בתוך השטחים הכבושים ונגד הבסיסים האמריקנים בסוריה". לאיזה פעולות או אירועים מתייחס הארגון

דורון פסקין | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארגון חמוש חדש בסוריה: פתחנו בפעולות נגד ישראל וארה"ב

ארגון חמוש חדש ולא מוכר, המכנה את עצמו "ההתנגדות האסלאמית בסוריה – סראיא א-ת'באת", פרסם אתמול הודעה ראשונה שבה טען כי פתח בפעולות נגד יעדים ישראלים ובסיסים אמריקנים בשטח סוריה.

בהודעה שפרסם אותו ארגון נכתב: "ההתמדה המתמשכת של האויב הציוני-אמריקני אינה מכוונת רק נגד אדמת סוריה, אלא פוגעת בכלל האומה האסלאמית, ומבקשת לשבור את רצונה ולפגוע בכבודה. אך תולדות האומה הזאת מעידות שהיא מעולם לא קיבלה השפלה ולא נכנעה לאויב.

"מכאן מצאנו בעצמנו את הכוח והאמונה, והחובה חייבה אותנו במה שהוא נכון, הג׳יהאד והלחימה, באופן ההולם את כבוד עמנו, תולדותיו ועוזו. בהתאם לכך התחלנו לבצע את פעולותינו נגד האויב בתוך השטחים הכבושים ונגד הבסיסים האמריקנים בסוריה. זהו תחילתו של רצף פעולות שקצבו לא ייחלש, ושל מהלך שלא ייעצר בגבול כלשהו. מטרתנו היא שחרור האדמה, הדיפת התוקפן והרתעת המתקיף".

כוחות אמריקניים במחוז חסכה שבסוריה, 22 בפברואר 2026

כוחות אמריקנים במחוז חסכה שבסוריה, 22 בפברואר 2026 | צילום: Amjad Kurdo / Middle East Images / AFP via Getty Images

