המתווה לסיום המלחמה של שר החוץ האיראני לשעבר הצית סערה באיראן

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, המשתייך למחנה הרפורמיסטי באיראן, פרסם ב-3 באפריל מאמר במגזין האמריקני Foreign Affairs, שבו הציע מתווה לסיום המלחמה, מה שעורר תגובות חריפות באיראן.

לטענתו, איראן אומנם מנצחת, אך המשך המלחמה ישרת פחות את האינטרס הלאומי מאשר הסדר שיבלום את ההרס ויאפשר שיקום. לכן הוא מציע מתווה שבמרכזו גמישות בסוגיית הגרעין מצד איראן ופתיחת מצרי הורמוז בתמורה להסרת סנקציות, פיצויים על נזקי המלחמה, הסכם אי-תוקפנות עם ארה"ב ושילוב מחדש בזירה הבין-לאומית.