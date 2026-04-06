מאמר שפרסם מוחמד ג׳וואד זריף במגזין האמריקני Foreign Affairs עורר באיראן תגובות חריפות, לצד קריאות לפתוח נגדו בחקירה

יוני בן מנחם | 6 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳

המתווה לסיום המלחמה של שר החוץ האיראני לשעבר הצית סערה באיראן

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, המשתייך למחנה הרפורמיסטי באיראן, פרסם ב-3 באפריל מאמר במגזין האמריקני Foreign Affairs, שבו הציע מתווה לסיום המלחמה, מה שעורר תגובות חריפות באיראן.

לטענתו, איראן אומנם מנצחת, אך המשך המלחמה ישרת פחות את האינטרס הלאומי מאשר הסדר שיבלום את ההרס ויאפשר שיקום. לכן הוא מציע מתווה שבמרכזו גמישות בסוגיית הגרעין מצד איראן ופתיחת מצרי הורמוז בתמורה להסרת סנקציות, פיצויים על נזקי המלחמה, הסכם אי-תוקפנות עם ארה"ב ושילוב מחדש בזירה הבין-לאומית.

בתוך זמן קצר הפך זריף יעד למתקפה אישית חריפה ברשתות החברתיות, שם הוצג לא רק כמי ששגה, אלא כמי שפועל נגד האינטרס הלאומי של איראן.

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, 12 בפברואר 2016

שר החוץ האיראני לשעבר, מוחמד ג'וואד זריף, 12 בפברואר 2016 | צילום: Lennart Preiss/Getty Images

