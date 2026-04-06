לפי הדיווח, המתווה המוצע הוא דו-שלבי: בשלב הראשון תיכנס לתוקף הפסקת אש מיידית שתכלול את פתיחת מצר הורמוז, ולאחר מכן ייפתח משא ומתן על הסכם מקיף. עם זאת, דווח כי איראן טרם הגיבה להצעה
דורון פסקין | 6 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
דיווח ברויטרס: פקיסטן העבירה לארה"ב ואיראן הצעה להפסקת אש מיידית
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום, מפי מקור עלום שם, כי איראן וארה"ב קיבלו מהמתווכת פקיסטן הצעה להפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.
לפי אותו מקור, רמטכ"ל צבא פקיסטן, פילדמרשל עאסים מוניר, היה בקשר "לאורך כל הלילה" עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, עם השליח המיוחד סטיב ויטקוף ועם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י. לדבריו, כדי שההסכם ייצא לפועל, "כל התנאים צריכים להיות מוסכמים עוד היום".
על פי הדיווח, המתווה המוצע הוא דו-שלבי: בשלב הראשון תיכנס לתוקף הפסקת אש מיידית, ולאחר מכן ייפתח משא ומתן על הסכם מקיף. הפסקת האש תאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, ויוקצו בין 15 ל-20 ימים להשלמת הסדר רחב יותר.
