דיווח ברויטרס: פקיסטן העבירה לארה"ב ואיראן הצעה להפסקת אש מיידית

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום, מפי מקור עלום שם, כי איראן וארה"ב קיבלו מהמתווכת פקיסטן הצעה להפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.

לפי אותו מקור, רמטכ"ל צבא פקיסטן, פילדמרשל עאסים מוניר, היה בקשר "לאורך כל הלילה" עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, עם השליח המיוחד סטיב ויטקוף ועם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י. לדבריו, כדי שההסכם ייצא לפועל, "כל התנאים צריכים להיות מוסכמים עוד היום".