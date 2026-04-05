נשיא אוקראינה שיתף ב-X קטע מתוך ריאיון בו טען כי "הם עוזרים לאיראן לבצע תקיפות. אנחנו מדברים על תשתית אזרחית, אין שום דבר בעל אופי צבאי במטרות"
זלנסקי: רוסיה העבירה לאיראן מודיעין לווייני על תשתיות האנרגיה של ישראל
נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, שיתף היום בפוסט ברשת X חלק מריאיון שהעניק בשבת לסוכנות הידיעות AP בו טען כי רוסיה שיתפה עם איראן מידע מודיעיני הנוגע לישראל.
"רוסיה שיתפה את המודיעין הלווייני שלה עם איראן בנוגע לתשתית האנרגיה של ישראל – כ-50-53 מתקנים בסך הכול", כתב. "הם עוזרים לאיראן לבצע תקיפות. אנחנו מדברים על תשתית אזרחית, אין שום דבר בעל אופי צבאי במטרות".
זלנסקי טען כי הדבר דומה "לחייהם של אוקראינים תחת התקפות רוסיות, כשהם מכוונים נגד רשת האנרגיה או מערכות אספקת המים שלנו. כמובן, כל הניסיון שרוסיה צברה במהלך המלחמה נגד אוקראינה משותף עם איראן. כך היה עם ה'שאהדים', אותם כטב"מים שיש לרוסים, רק בשימוש בשם אחר ומשודרגים לדורות חדשים יותר".
