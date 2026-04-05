זלנסקי: רוסיה העבירה לאיראן מודיעין לווייני על תשתיות האנרגיה של ישראל

נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, שיתף היום בפוסט ברשת X חלק מריאיון שהעניק בשבת לסוכנות הידיעות AP בו טען כי רוסיה שיתפה עם איראן מידע מודיעיני הנוגע לישראל.

"רוסיה שיתפה את המודיעין הלווייני שלה עם איראן בנוגע לתשתית האנרגיה של ישראל – כ-50-53 מתקנים בסך הכול", כתב. "הם עוזרים לאיראן לבצע תקיפות. אנחנו מדברים על תשתית אזרחית, אין שום דבר בעל אופי צבאי במטרות".