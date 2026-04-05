הונגריה מתקרבת להכרעה – האם שלטון אורבן יסתיים?

סגן נשיא ארה"ב, ג’יי די ואנס, צפוי לבקר בבודפשט ב-7-8 באפריל, ימים ספורים לפני הבחירות לפרלמנט בהונגריה ב-12 בחודש. כך הודיעה מחלקת התקשורת של ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן. במהלך ביקורו צפוי ואנס להיפגש עם אורבן ואף להשתתף עמו בעצרת "יום הידידות ההונגרית-אמריקנית" בפארק הספורט MTK.

עיתוי ביקורו של ואנס אינו מקרי. לראשונה זה שנים, שלטונו של אורבן, המכהן מאז שנת 2010, נראה פגיע. שורה של סקרים עצמאיים שפורסמו באחרונה מעניקים יתרון ברור למפלגת "טיסא" ("הכבוד והחופש") של יריבו המרכזי, פטר מאגיאר.