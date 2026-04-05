תשעה נפגעים במטח לאזור חיפה בהם גבר במצב קשה

20:00 - דוברות כבאות והצלה: בהמשך לדיווחים על שלושת מנותקי הקשר באירוע קריסת המבנה בחיפה: נכון לעכשיו, לוחמי האש הגיעו לקומה והחלו לפעול בזהירות מתבקשת לפינוי שפוכת שנוצרה מההרס תוך סריקה באמצעים טרמיים על מנת לאתר את הנפגעים, הצפי הוא לשעות נוספות של עבודה בשטח.

19:21 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום בריאיון לפוקס ניוז כי ארצות הברית העבירה כלי נשק למפגינים נגד המשטר באיראן דרך הכורדים. לדבריו, הכורדים הם ששמרו את הנשק אצלם.