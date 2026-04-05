דיווח: מלחמת הצללים של איראן במדינות המפרץ

האתר הקטארי "אלח'ליג' אונליין" פרסם ב-3 באפריל סקירה העוסקת בפעילות החתרנית החשאית שמנהלת איראן נגד מדינות המפרץ.

לפי הסקירה, במהלך חודש מרץ הצליחו גורמי הביטחון במדינות המפרץ לפרק תשעה תאי טרור הקשורים לאיראן ולחיזבאללה בלבנון בתוך 27 ימים – ממוצע של תא אחד בכל שלושה ימים. נתון זה, כך נטען, משקף רמת תיאום מודיעיני גבוהה במיוחד וגישה יזומה שמטרתה לנטרל את האיום עוד לפני מימושו.