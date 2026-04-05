נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל אינו ויתור

נשיא לבנון, ג'וזף עון, פנה היום לתושבי דרום המדינה והצהיר: "לא שכחנו אתכם". את הדברים אמר לאחר פגישתו היום עם הפטריארך המרוני בכארה בוטרוס א-ראעי, לקראת מיסת הפסחא.

"רדיו קול לבנון" ציטט את דבריו של עון שאמר כי נעשים מאמצים לשמור על כבודם של העקורים, והודה לכל מי שהושיט סיוע, מבית ומחוץ.