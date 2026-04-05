ג'וזף עון טען כי העם הלבנוני עייף ממלחמות, ויצא נגד מי שמטילים ספק באפשרות להרוויח ממשא ומתן עם ישראל: "מה הרווחנו מהמלחמה שלכם?"
דורון פסקין | 5 באפריל 2026 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל אינו ויתור
נשיא לבנון, ג'וזף עון, פנה היום לתושבי דרום המדינה והצהיר: "לא שכחנו אתכם". את הדברים אמר לאחר פגישתו היום עם הפטריארך המרוני בכארה בוטרוס א-ראעי, לקראת מיסת הפסחא.
"רדיו קול לבנון" ציטט את דבריו של עון שאמר כי נעשים מאמצים לשמור על כבודם של העקורים, והודה לכל מי שהושיט סיוע, מבית ומחוץ.
לפי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA, עון אמר כי במשך שנים לבנון המתינה לתחייתה מחדש, והדגיש כי על רקע ההרס והעקירה, הדאגה המרכזית היא לשמור על השלום האזרחי. לדבריו, מדובר בקו אדום, וכל מי שמנסה לערער אותו "משרת את האינטרסים של ישראל".
