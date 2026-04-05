נשיא ארה"ב הודיע כי "צבא ארה"ב ביצע את אחד ממבצעי החיפוש והחילוץ הנועזים ביותר בתולדות ארה"ב", ועדכן כי הטייס "ספג פציעות, אך יהיה בסדר גמור"
טראמפ: חולץ הטייס הנוסף מהמטוס שהתרסק באיראן
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר כי צבא ארה"ב איתר וחילץ מאיראן את הטייס ממטוס ה-F-15 שהופל לפני כיומיים.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "מצאנו אותו! עמיתיי האמריקנים, במהלך השעות האחרונות, צבא ארה"ב ביצע את אחד ממבצעי החיפוש והחילוץ הנועזים ביותר בתולדות ארה"ב, למען אחד מקציני צוות האוויר המדהימים שלנו, שהוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני שמח לעדכן אתכם שכעת הוא בטוח ושלם!
"הלוחם האמיץ הזה היה מאחורי קווי האויב, בהרי איראן המסוכנים, כשאויבינו רדפו אחריו והתקרבו אליו יותר ויותר בכל שעה שחלפה. אך הוא מעולם לא היה באמת לבד, משום שהמפקד העליון שלו, שר המלחמה, יושב ראש המטות המשולבים ולוחמים נוספים עקבו אחר מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בקפידה את חילוצו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו