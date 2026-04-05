טראמפ: חולץ הטייס הנוסף מהמטוס שהתרסק באיראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר כי צבא ארה"ב איתר וחילץ מאיראן את הטייס ממטוס ה-F-15 שהופל לפני כיומיים.

בפוסט שפרסם ב-Truth Social הוא כתב: "מצאנו אותו! עמיתיי האמריקנים, במהלך השעות האחרונות, צבא ארה"ב ביצע את אחד ממבצעי החיפוש והחילוץ הנועזים ביותר בתולדות ארה"ב, למען אחד מקציני צוות האוויר המדהימים שלנו, שהוא גם קולונל מוערך מאוד, ואני שמח לעדכן אתכם שכעת הוא בטוח ושלם!