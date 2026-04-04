צוות מגזין אפוק | 4 באפריל 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה״ל תקף באיראן את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים עבור אמצעי לחימה
צה"ל עדכן כי חיל האוויר תקף היום תשתיות במתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר במאהשהר שבדרום-מערב איראן.
במסגרת התקיפות הותקף אתר בו הוקמה אחת משתי תשתיות מרכזיות ששימשה לייצור חומרים לחומרי נפץ, טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים. האתר הינו אחד האתרים המרכזיים בו מיוצר חומר הכרחי לטילים בליסטיים.
בהודעת צה"ל נמסר כי הפגיעה בתשתיות אלו תשבש את יכולתו של המשטר להשתמש בחומרים המיוצרים במפעל לייצור אמצעי לחימה מסוגים שונים המיועדים לפגיעה במדינת ישראל ובמדינות נוספות במזרח התיכון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו