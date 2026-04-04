רס"ל גיא לודר ז"ל נהרג כתוצאה מירי דו"צ במהלך פעילות מבצעית. האירוע מתוחקר
לוחם ביחידת מגלן נהרג בדרום לבנון
צה"ל הודיע היום כי רס"ל גיא לודר, בן 21 מיובלים, נהרג בלחימה במהלך הפעילות הקרקעית בדרום לבנון.
רס"ל לודר ז"ל שירת כלוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו. באירוע בו הוא נפל נפצע לוחם נוסף באורח קשה.
פרטי האירוע: הלילה ביצע כוח קומנדו מיחידת מגלן פעילות מבצעית למעצר מחבל המקושר לחיזבאללה בדרום לבנון. המחבל שנעצר על ידי הכוח אחראי על הקשר בין חיזבאללה לאזור בו פעל. מדובר באזור בו כוחות צה"ל מבצעים בו פעילויות נקודתיות.
