מטוס אמריקני נוסף הופל מעל איראן, הטייס חולץ; דובר הפרלמנט האיראני: "מצר הורמוז לא יחזור למצבו הקודם" | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 4 באפריל 2026 | חדשות | 6 דק׳

טראמפ: "נותרו לאיראן 48 שעות לפני שכל הגיהינום ייפול עליהם"

20:35 - צה״ל תקף באיראן את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים עבור אמצעי לחימה

דובר צה"ל: חיל האוויר תקף מוקדם יותר היום תשתיות במתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר במאהשהר שבדרום-מערב איראן.

במסגרת התקיפות, הותקף אתר בו הוקמה אחת משתי תשתיות מרכזיות ששימשה לייצור חומרים לחומרי נפץ, טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים. האתר הינו אחד האתרים המרכזיים בו מיוצר חומר הכרחי לטילים בליסטיים.

מטוס F-15 של חיל האוויר האמריקני | צילום: Dan Kitwood/Getty Images

מטוס F-15 של חיל האוויר האמריקני | צילום: Dan Kitwood/Getty Images

נשיא אוקראינה, וולדימיר זלנסקי, 18 במרץ 2026
זלנסקי: רוסיה העבירה לאיראן מודיעין לווייני על תשתיות האנרגיה של ישראל

אלמוג אמר

נשיא אוקראינה שיתף ב-X קטע מתוך ריאיון בו טען כי "הם עוזרים לאיראן לבצע תקיפות. אנחנו מדברים על תשתית אזרחית, אין שום דבר בעל אופי צבאי במטרות"

ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, 19 במרץ 2026
הונגריה מתקרבת להכרעה – האם שלטון אורבן יסתיים?

דורון פסקין

ב-12 באפריל ייערכו בהונגריה בחירות לפרלמנט. סקרים שפורסמו עד כה מצביעים על כך כי קיים סיכוי לשינוי בהנהגה לראשונה מזה 16 שנה. סגן נשיא ארה"ב צפוי להגיע בימים הקרובים לביקור בבודפשט, ימים בודדים לפני הבחירות

תיעוד מהנפילה בחיפה
תשעה נפגעים במטח לאזור חיפה בהם גבר במצב קשה

צוות מגזין אפוק

מספר אנשים מוגדרים מנותקי קשר; טראמפ באיום לאיראן לקראת פקיעת האולטימטום: "לא יהיה דבר דומה לזה"; חוסל אחראי המסחר במפקדת הנפט של משמרות המהפכה בטהראן | דיווח מתעדכן

משטרת האמירויות לצד שגרירות ארה"ב בדובאי, 3 במרץ 2026
דיווח: מלחמת הצללים של איראן במדינות המפרץ

יוני בן מנחם

האתר הקטארי "אלח'ליג' אונליין" פרסם סקירה בנוגע לניסיונות האיראניים להפעיל תאי טרור בתוך מדינות המפרץ. במהלך חודש מרץ פורקו תשעה תאים הקשורים לאיראן ולחיזבאללה בארבע מדינות

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 30 בנובמבר 2025
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל אינו ויתור

דורון פסקין

ג'וזף עון טען כי העם הלבנוני עייף ממלחמות, ויצא נגד מי שמטילים ספק באפשרות להרוויח ממשא ומתן עם ישראל: "מה הרווחנו מהמלחמה שלכם?"

מטוסי 15-F אמריקניים, 28 במאי 2021
בכירים בישראל מאשרים: ישראל סייעה למבצע לחילוץ הטייס האמריקני מאיראן

יוני בן מנחם

הבוקר הודיע נשיא ארה"ב על חילוצו של הטייס השני ממטוס ה-F15 שהופל באיראן

