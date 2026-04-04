מטוס אמריקני נוסף הופל מעל איראן, הטייס חולץ; דובר הפרלמנט האיראני: "מצר הורמוז לא יחזור למצבו הקודם" | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 4 באפריל 2026 | חדשות | 6 דק׳
טראמפ: "נותרו לאיראן 48 שעות לפני שכל הגיהינום ייפול עליהם"
20:35 - צה״ל תקף באיראן את המתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור חומרים כימיים עבור אמצעי לחימה
דובר צה"ל: חיל האוויר תקף מוקדם יותר היום תשתיות במתחם הפטרוכימי האחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר במאהשהר שבדרום-מערב איראן.
במסגרת התקיפות, הותקף אתר בו הוקמה אחת משתי תשתיות מרכזיות ששימשה לייצור חומרים לחומרי נפץ, טילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים. האתר הינו אחד האתרים המרכזיים בו מיוצר חומר הכרחי לטילים בליסטיים.
