נשיא ארה"ב ציין בפוסט שפרסם כי "צרפת הייתה מאוד לא מועילה; ארה"ב תזכור זאת". בפוסט נוסף הפנה אצבע מאשימה כלפי מדינות נאט"ו: "תצטרכו להתחיל ללמוד איך להילחם למען עצמכן, ארה"ב כבר לא תהיה שם כדי לעזור לכן יותר, בדיוק כפי שאתן לא הייתן שם בשבילנו"

אורן שלום | 31 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "צרפת לא אפשרה למטוסים שהיו בדרכם לישראל עם אספקה צבאית לטוס מעל שטחה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום שני פוסטים ב-Truth Social, בהם התייחס למעורבות של מדינות נאט"ו ללחימה באיראן ובמצר הורמוז.

בפוסט הראשון התייחס טראמפ למשבר האנרגיה וכתב: "כל אותן מדינות שלא יכולות להשיג דלק סילוני בגלל מצר הורמוז, כמו בריטניה, שסירבה להתערב בעריפת ראשה של איראן, יש לי הצעה בשבילכן: ראשית, קנו מארה"ב, יש לנו בשפע. שנית, אזרו אומץ באיחור, לכו למצר ופשוט קחו אותו.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 בדצמבר 2025 | צילום: Anna Moneymaker/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, שר הביטחון, ישראל כ"ץ, וראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, במהלך הערכת המצב הבוקר
כ"ץ: "בסיומה של הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד הליטני"

אורן שלום

שר הביטחון בהערכת מצב בקריה: "תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, וכל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו – בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה"

סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ"ר בן כהן ז"ל, סמ"ר גלעד הראל ז"ל
ארבעה לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן נועם מדמוני ז"ל, בן 22 משדרות, סמ"ר בן כהן ז"ל, בן 21 מלהבים, סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, בן 21 מבת ים, וסמ"ר גלעד הראל ז"ל, בן 21 ממודיעין מכבים רעות, נהרגו במהלך הפעילות הקרקעית | דיווח מתעדכן

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאחר אישור החוק, 30 במרץ 2026
הכנסת אישרה סופית את חוק עונש מוות למחבלים

אורן שלום

החוק עבר ברוב של 62 חברי כנסת מול 48 שהתנגדו. בג"ץ צפוי כעת להכריע האם החוק יאושר סופית

יו"ר מפלגת האופוזיציה הלאומית הסינית בטאייוואן, צ'נג לי-וון, 23 במרץ 2026
יו"ר מפלגת האופוזיציה בטאייוואן תבקר בסין באפריל

דורון פסקין

על רקע המתיחות בין שתי המדינות, בייג'ינג הזמינה את צ'נג לי-וון לביקור בן שישה ימים, ומאותתת פעם נוספת כי היא מוכנה לעבוד עם האופוזיציה בטאייוואן בזמן שהיא מחרימה את הממשלה בטאיפיי

מטוסי F-35 של חיל האוויר האמריקני, 17 ביוני 2022
ספרד סוגרת את המרחב האווירי למטוסים אמריקניים בדרכם לאיראן

דורון פסקין

הצעד מגיע לאחר שבתחילת החודש הגבילה ספרד את השימוש בבסיסים האוויריים שלה – רוטה ומורון.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: הדרישות שקיבלנו מארה"ב "מוגזמות ולא הגיוניות"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י התייחס לניסיונות התיווך עם ארה"ב וטען: "לא ניהלנו עד כה משא ומתן ישיר עם ארה"ב. מה שנדון היו מסרים שקיבלנו דרך מתווכים לפיהם ארה"ב רוצה לנהל משא ומתן"

