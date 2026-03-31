נשיא ארה"ב ציין בפוסט שפרסם כי "צרפת הייתה מאוד לא מועילה; ארה"ב תזכור זאת". בפוסט נוסף הפנה אצבע מאשימה כלפי מדינות נאט"ו: "תצטרכו להתחיל ללמוד איך להילחם למען עצמכן, ארה"ב כבר לא תהיה שם כדי לעזור לכן יותר, בדיוק כפי שאתן לא הייתן שם בשבילנו"
טראמפ: "צרפת לא אפשרה למטוסים שהיו בדרכם לישראל עם אספקה צבאית לטוס מעל שטחה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום שני פוסטים ב-Truth Social, בהם התייחס למעורבות של מדינות נאט"ו ללחימה באיראן ובמצר הורמוז.
בפוסט הראשון התייחס טראמפ למשבר האנרגיה וכתב: "כל אותן מדינות שלא יכולות להשיג דלק סילוני בגלל מצר הורמוז, כמו בריטניה, שסירבה להתערב בעריפת ראשה של איראן, יש לי הצעה בשבילכן: ראשית, קנו מארה"ב, יש לנו בשפע. שנית, אזרו אומץ באיחור, לכו למצר ופשוט קחו אותו.
