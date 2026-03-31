שר הביטחון בהערכת מצב בקריה: "תיאסר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני של למעלה מ-600 אלף תושבי דרום לבנון שהתפנו עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון, וכל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון יהרסו – בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה"
כ"ץ: "בסיומה של הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד הליטני"
שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.
בתום הערכת המצב הביע כ"ץ תנחומים על מותם של ארבעת לוחמי חטיבת הנחל בלבנון: "אני רוצה להביע השתתפות בצער המשפחות על נפילת יקיריהם סרן נועם מדמוני, סמל-ראשון בן כהן, סמל-ראשון מקסים אנטיס וסמל-ראשון גלעד הראל, לוחמי סיירת נח"ל, שנפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. אני מבקש לאחל גם החלמה מהירה לכל הפצועים.
"כוחות צה"ל פועלים בלבנון כדי להגן על תושבי הצפון ולהרחיק מעליהם איומים ישירים. החיילים נלחמים בגבורה ומתוך מודעות גבוהה לחשיבות המשימה וכל העם חייב לחבק את הלוחמים הגיבורים ואת משפחותיהם ולאמץ אותם חזק אל ליבו".
