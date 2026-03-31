כ"ץ: "בסיומה של הפעולה צה"ל יתייצב במרחב ביטחון בתוך לבנון וישלוט ביטחונית בכל המרחב עד הליטני"

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר הערכת מצב בבור בקריה ביחד עם סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בתום הערכת המצב הביע כ"ץ תנחומים על מותם של ארבעת לוחמי חטיבת הנחל בלבנון: "אני רוצה להביע השתתפות בצער המשפחות על נפילת יקיריהם סרן נועם מדמוני, סמל-ראשון בן כהן, סמל-ראשון מקסים אנטיס וסמל-ראשון גלעד הראל, לוחמי סיירת נח"ל, שנפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. אני מבקש לאחל גם החלמה מהירה לכל הפצועים.