סרן נועם מדמוני ז"ל, בן 22 משדרות, סמ"ר בן כהן ז"ל, בן 21 מלהבים, וסמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, בן 21 מבת ים, נהרגו במהלך הפעילות הקרקעית. שמו של לוחם נוסף טרם הותר לפרסום | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 31 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארבעה לוחמים בחטיבת הנח"ל נהרגו בדרום לבנון

8:43 - תיעוד של תקיפות הלילה באזור העיר איספהאן במרכז איראן:

[embed]https://vimeo.com/1178720645?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

[embed]https://vimeo.com/1178720961?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

סמ"ר מקסים אנטיס ז"ל, סרן נועם מדמוני ז"ל, סמ"ר בן כהן ז"ל

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאחר אישור החוק, 30 במרץ 2026
הכנסת אישרה סופית את חוק עונש מוות למחבלים

אורן שלום

החוק עבר ברוב של 62 חברי כנסת מול 48 שהתנגדו. בג"ץ צפוי כעת להכריע האם החוק יאושר סופית

יו"ר מפלגת האופוזיציה הלאומית הסינית בטאייוואן, צ'נג לי-וון, 23 במרץ 2026
יו"ר מפלגת האופוזיציה בטאייוואן תבקר בסין באפריל

דורון פסקין

על רקע המתיחות בין שתי המדינות, בייג'ינג הזמינה את צ'נג לי-וון לביקור בן שישה ימים, ומאותתת פעם נוספת כי היא מוכנה לעבוד עם האופוזיציה בטאייוואן בזמן שהיא מחרימה את הממשלה בטאיפיי

מטוסי F-35 של חיל האוויר האמריקני, 17 ביוני 2022
ספרד סוגרת את המרחב האווירי למטוסים אמריקניים בדרכם לאיראן

דורון פסקין

הצעד מגיע לאחר שבתחילת החודש הגבילה ספרד את השימוש בבסיסים האוויריים שלה – רוטה ומורון.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: הדרישות שקיבלנו מארה"ב "מוגזמות ולא הגיוניות"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י התייחס לניסיונות התיווך עם ארה"ב וטען: "לא ניהלנו עד כה משא ומתן ישיר עם ארה"ב. מה שנדון היו מסרים שקיבלנו דרך מתווכים לפיהם ארה"ב רוצה לנהל משא ומתן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 26 במרץ 2026
טראמפ: "הדבר המועדף עליי הוא לקחת את הנפט באיראן; נוכל לכבוש את האי ח'ארג בקלות"

דורון פסקין

בראיון ל"פייננשל טיימס" התייחס טראמפ להמשך הלחימה באיראן ולמגעים על עסקה אפשרית. "אולי ניקח את האי ח'ארג, אולי לא. יש לנו הרבה אפשרויות"

תיעוד מתקיפה בטהראן, 17 במרץ 2026
טראמפ: אם לא יושג הסכם בקרוב, נפציץ ונשמיד את כל תחנות ייצור החשמל, בארות הנפט והאי ח'ארג באיראן

צוות מגזין אפוק

לוחם בשריון נהרג במהלך הפעילות הקרקעית בלבנון; שברי יירוט פגעו בבית הזיקוק בחיפה, אין נפגעים ולא נשקפת סכנה לציבור | דיווח מתעדכן

