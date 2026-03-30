הכנסת אישרה סופית את חוק עונש מוות למחבלים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק עונש מוות למחבלים. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 48 שהתנגדו. חבר כנסת אחד נמנע. חברי כנסת מהאופוזיציה כבר הצהירו כי בכוונתם לעתור לבג"ץ.

החוק מבחין בין הטלת עונש מוות על מחבל ביהודה ושומרון לבין הטלת עונש מוות לפי הדין הישראלי. ביהודה ושומרון, עונש המוות יהיה ברירת המחדל, אך לא חובה מוחלטת. לבית המשפט יישמר שיקול דעת להטיל עונש של מאסר עולם, והשופטים יידרשו לנמק קיומם של טעמים חריגים להחלטה זו.