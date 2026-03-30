כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

החוק עבר ברוב של 62 חברי כנסת מול 48 שהתנגדו. בג"ץ צפוי כעת להכריע האם החוק יאושר סופית

אורן שלום | 30 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

הכנסת אישרה סופית את חוק עונש מוות למחבלים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק עונש מוות למחבלים. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 48 שהתנגדו. חבר כנסת אחד נמנע. חברי כנסת מהאופוזיציה כבר הצהירו כי בכוונתם לעתור לבג"ץ.

החוק מבחין בין הטלת עונש מוות על מחבל ביהודה ושומרון לבין הטלת עונש מוות לפי הדין הישראלי. ביהודה ושומרון, עונש המוות יהיה ברירת המחדל, אך לא חובה מוחלטת. לבית המשפט יישמר שיקול דעת להטיל עונש של מאסר עולם, והשופטים יידרשו לנמק קיומם של טעמים חריגים להחלטה זו.

נוסף על כך, לשר הביטחון תוקנה הסמכות לקבוע היכן יועמד מחבל מיהודה ושומרון לדין, בבית משפט צבאי או לחלופין בבית משפט אזרחי. עוד נקבע כי לא תידרש החלטה פה אחד של השופטים לצורך הטלת עונש מוות ביהודה ושומרון, והטלתו גם לא תהיה מותנית בבקשת עונש מצד התביעה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאחר אישור החוק, 30 במרץ 2026

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במהלך דיון על הצעת חוק עונש מוות למחבלים, 30 במרץ 2026 | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שתפו: