יו"ר מפלגת האופוזיציה בטאייוואן תבקר בסין באפריל

צ'נג לי-וון, יו"ר מפלגת האופוזיציה הלאומית הסינית בטאייוואן, הקוומינטנג (KMT), צפויה לבקר בסין בין 7 ל-12 באפריל. כך נמסר היום הן בדיווח של סוכנות הידיעות הסינית הרשמית שינחואה והן בהודעת המפלגה הטאייוואנית, התומכת בהידוק הקשרים עם סין.

לפי שתי ההודעות, ההזמנה יצאה מהוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית ומנשיא סין, שי ג'ין-פינג, בתוקף תפקידו כמזכ"ל המפלגה, וצ'נג הודיעה כי היא נענית לה.