על רקע המתיחות בין שתי המדינות, בייג'ינג הזמינה את צ'נג לי-וון לביקור בן שישה ימים, ומאותתת פעם נוספת כי היא מוכנה לעבוד עם האופוזיציה בטאייוואן בזמן שהיא מחרימה את הממשלה בטאיפיי
דורון פסקין | 30 במרץ 2026 | חדשות | 2 דק׳
יו"ר מפלגת האופוזיציה בטאייוואן תבקר בסין באפריל
צ'נג לי-וון, יו"ר מפלגת האופוזיציה הלאומית הסינית בטאייוואן, הקוומינטנג (KMT), צפויה לבקר בסין בין 7 ל-12 באפריל. כך נמסר היום הן בדיווח של סוכנות הידיעות הסינית הרשמית שינחואה והן בהודעת המפלגה הטאייוואנית, התומכת בהידוק הקשרים עם סין.
לפי שתי ההודעות, ההזמנה יצאה מהוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית ומנשיא סין, שי ג'ין-פינג, בתוקף תפקידו כמזכ"ל המפלגה, וצ'נג הודיעה כי היא נענית לה.
לפי שינחואה, הביקור יכלול את בייג'ינג, שנגחאי וג'יאנגסו. ההודעה הסינית הדגישה כי מדובר בערוץ קשר בין שתי מפלגות, ולא בין שתי ממשלות. במקביל, ממשלת סין ממשיכה לסרב לדיאלוג עם ממשלתו של נשיא טאייוואן, לאי צ'ינגדה.
