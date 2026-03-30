כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הצעד מגיע לאחר שבתחילת החודש הגבילה ספרד את השימוש בבסיסים האוויריים שלה – רוטה ומורון.

דורון פסקין | 30 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳

ספרד סוגרת את המרחב האווירי למטוסים אמריקניים בדרכם לאיראן

ספרד החריפה היום את העימות שלה עם וושינגטון סביב המלחמה באיראן. שרת ההגנה, מרגריטה רובלס, הודיעה כי מדריד סגרה את המרחב האווירי שלה למטוסים אמריקניים המשתתפים במערכה, למעט מקרי חירום.

לפי תאגיד השידור הציבורי RTVE, מדובר בהחלטת ממשלה החלה על כלל הטיסות האמריקניות המעורבות במבצע נגד איראן.

מטוסי F-35 של חיל האוויר האמריקני, 17 ביוני 2022 | צילום: ROBERT ATANASOVSKI/AFP via Getty Images

שתפו: