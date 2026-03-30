דובר משרד החוץ האיראני: הדרישות שקיבלנו מארה"ב "מוגזמות ולא הגיוניות"

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה את דבריו של דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, שהתייחס היום במסיבת עיתונאים בטהראן לניסיונות התיווך בין איראן לארה"ב.

בקאא'י טען כי "לא ניהלנו עד כה משא ומתן ישיר עם ארה"ב. מה שנדון היו מסרים שקיבלנו דרך מתווכים לפיהם ארה"ב רוצה לנהל משא ומתן".