דורון פסקין | 30 במרץ 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: הדרישות שקיבלנו מארה"ב "מוגזמות ולא הגיוניות"
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ציטטה את דבריו של דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, שהתייחס היום במסיבת עיתונאים בטהראן לניסיונות התיווך בין איראן לארה"ב.
בקאא'י טען כי "לא ניהלנו עד כה משא ומתן ישיר עם ארה"ב. מה שנדון היו מסרים שקיבלנו דרך מתווכים לפיהם ארה"ב רוצה לנהל משא ומתן".
הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי ארה"ב בטענה כי אינם רציניים בנוגע למשא ומתן: "אני לא יודע כמה בארה"ב מתייחסים ברצינות לדיפלומטיה האמריקנית. העמדה שלנו ברורה, בניגוד לצד השני, שמשנה את עמדתו ללא הרף".
