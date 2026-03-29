מחאות "No Kings" שטפו את ארה"ב: זעם על טראמפ, על המלחמה באיראן ועל מדיניות ההגירה

הגל השלישי של מחאות "No Kings" הפך בשבת לאחד מימי המחאה הרחבים ביותר נגד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאז חזרתו לבית הלבן. לפי רויטרס ו-AP, ההפגנות פרצו ביותר מ-3,100 מוקדים בכל 50 המדינות וגם בכמה ערים מחוץ לארה"ב. המארגנים דיברו על מיליוני משתתפים, אך המספרים הסופיים טרם אומתו; המכנה המשותף בין המוחים היה התנגדות למדיניות ההגירה, למלחמה באיראן ולמה שהם תיארו כניסיון למשול ברוח "מלוכנית".

מוקד המחאה המרכזי היה בסנט פול, מינסוטה, שם השתתפו ברוס ספרינגסטין, ג'יין פונדה והסנאטור ברני סנדרס. בניו יורק יצאו אלפים לרחובות מנהטן, והשחקן רוברט דה נירו תקף בחריפות את טראמפ והגדיר אותו כאיום על החירויות בארה"ב. הפגנות גדולות נוספות נערכו בלוס אנג'לס, וושינגטון, פילדלפיה ובמוקדים נוספים.